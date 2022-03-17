قُتل شخصان الخميس في قصف روسي استهدف العاصمة الأوكرانية كييف.

وأوضحت خدمة الطوارئ الأوكرانية في بيان أن القوات الروسية استهدفت منطقة سفياتوشينسكي الشهيرة بالمستودعات.

وأضاف البيان أن القصف الروسي أسفر عن مقتل شخصين ونشوب حريق في المنطقة.

وذكر البيان أن رجال الإطفاء يحاولون إخماد الحريق، وأن الدخان المنبعث من الحريق يمكن رؤيته من بُعد أميال.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الخميس، إن أمريكياً قُتل في أوكرانيا مع استمرار الغزو الروسي.

وأبلغ بلينكن الصحفيين في إفادة صحفية أنه "يمكن أن أؤكّد لكم أن مواطناً أمريكياً قُتل. ليس لديّ أي تفاصيل أخرى أقولها لكم أكثر من ذلك".

من جانبه اعتبر بلينكن الخميس أن الهجمات الروسية ضد مدنيين في أوكرانيا تشكّل "جرائم حرب"، متهماً موسكو بعدم بذل "جهد كبير" على الصعيد الدبلوماسي لوقف الحرب.

وقال في مؤتمر صحفي إن "استهداف مدنيين عمداً هو جريمة حرب. بعد هذا الكمّ من التدمير في الأسابيع الثلاثة الأخيرة أرى أن من الصعب استنتاج أن الروس لا يفعلون ذلك"، موضحاً أن الإجراءات القانونية للتوصل إلى مثل هذا الاتهام الرسمي لا تزال جارية.

ووصف الرئيس الأمريكي جو بايدن الأربعاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه "مجرم حرب"، وهو اتهام اعتبرته موسكو "لا يُغتفر".

وأضاف أنتوني بلينكن: "أمس قال الرئيس بايدن إنه في رأيه ارتُكبَت جرائم حرب في أوكرانيا. شخصياً أوافقه الرأي".

وتابع بأن "خبراءنا يوثّقون ويفحصون جرائم حرب محتمَلة ارتُكبت في أوكرانيا"، متعهداً بمشاركة ثمار هذا العمل مع التحقيقات الدولية الهادفة إلى "محاسبة المسؤولين".

ورداً على سؤال حول المحادثات بين روسيا وأوكرانيا التي تستمر بالتوازي مع النزاع، لم يُخفِ وزير الخارجية شكوكه.

وقال في شأنها إنه "من جهة نحيّي أوكرانيا التي تبقى على طاولة المفاوضات مع أنها ترزح تحت القنابل، فيما لم ألحظ جهداً كبيراً بالسبل الدبلوماسية من جانب روسيا لوضع حدّ للحرب التي تشنها".

وبعد اجتماع في روما بين مسؤولين كبيرين أمريكي وصيني، وعشية مكالمة هاتفية بين الرئيس بايدن ونظيره شي جين بينغ، شدّد أنتوني بلينكن نبرته بوضوح تجاه بكين.

وأورد في هذا الصدد: "نحن قلقون حيال واقع أنهم يفكّرون في مساعدة روسيا مباشرةً بمعدّات عسكرية ستُستخدم في أوكرانيا. سيتحدث الرئيس بايدن مع الرئيس شي غداً، وسيقول له بوضوح إن الصين ستتحمل مسؤولية أي خطوة تهدف إلى دعم الهجوم الروسي، ولن نتردد في فرض عقوبات مكلفة عليه".

وأكّد مجدداً أن لدى الصين "مسؤولية لاستخدام نفوذها لدى الرئيس بوتين والتمسك بالقواعد والمبادئ الدولية التي تقول إنها تدعمها".

وأبدى أسفه لأنه "على العكس من ذلك يبدو أن الصين تسير في الاتجاه المعاكس برفضها إدانة هذا العدوان، فيما تحاول تقديم نفسها كوسيط محايد".