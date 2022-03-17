سياسة
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برشلونة ينجو من "فخ" غلطة سراي ويبلغ دور الـ8 بالدوري الأوروبي
كافح برشلونة ليفوز بهدفين لواحد على ملعب غلطة سراي في إسطنبول، ويتقدم إلى دور الثمانية في الدوري الأوروبي لكرة القدم بفوزه 2-1 في مجموع المباراتين بعد التعادل السلبي ذهاباً.
برشلونة ينجو من "فخ" غلطة سراي ويبلغ دور الـ8 بالدوري الأوروبي
وضع المدافع البرازيلي ماركاو الفريق التركي في المقدمة في الدقيقة 28 بضربة رأس من ركلة ركنية / AA
17 مارس 2022

فاز فريق برشلونة بهدفين لواحد على ملعب غلطة سراي الخميس، ليتقدم بذلك إلى دور الثمانية في الدوري الأوروبي لكرة القدم بفوزه 2-1 في مجموع المباراتين بعد التعادل السلبي ذهاباً.

وضع المدافع البرازيلي ماركاو الفريق التركي في المقدمة في الدقيقة 28 بضربة رأس من ركلة ركنية.

وعادل بيدري النتيجة لبرشلونة بهدف من مجهود فردي رائع إذ تَلقَّى تمريرة من فيران توريس ليراوغ اثنين من المدافعين ويطرحهما أرضاً بمهارة كبيرة قبل أن يضع الكرة في الشباك من مسافة قريبة.

وسدّد بيير إيمريك أوباميانج في القائم قبل الاستراحة قبل أن يضع مهاجم أرسنال السابق برشلونة في المقدمة بعد مرور ثلاث دقائق من الشوط الثاني بضربة رأس من مدى قريب بعد أن تَصدَّى الحارس إيناكي بينا المُعار من النادي الإسباني مرتين للكرة بشكل رائع.

واستشاطت الجماهير صاحبة الضيافة غضباً لتُلقي الزجاجات والأكواب البلاستيكية على أرض الملعب، ليقرر الحكم وقف المباراة عدة دقائق فيما حاول لاعبو غلطة سراي تهدئة المشجعين.

وانضمّ رينجرز إلى برشلونة في دور الثمانية رغم خسارته 2-1 أمام مضيفه رد ستار بلغراد، إذ تَقدَّم بفوزه 3-2 في مجموع المباراتين.

منح ميركو إيفانيتش الفريق الصربي بعض الأمل بتسجيل الهدف الافتتاحي مبكراً في الشوط الأول، لكن الفريق الاسكتلندي تماسك ليدرك رايان كينت التعادل بعد الاستراحة.

وسجّل الفردو بن نبوهان هدفاً في الوقت المحتسب بدل الضائع لكنه لم ينقذ رد ستار.

وتعادل براجا 1-1 في مباراة مثيرة مع مضيفه موناكو ليتقدم بالفوز 3-1 في مجموع المباراتين بعد انتصاره ذهابا 2-صفر في البرتغال.

وفي ألمانيا فاز أتلانتا 1-صفر على مضيفه باير ليفركوزن بفضل هدف جيريمي بوجا المتأخر ليتأهل إلى دور الثمانية بفوزه 4-2 في النتيجة الإجمالية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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