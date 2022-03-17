سياسة
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رفض روسي لقرار دولي بتعليق العمليات.. وكييف: موسكو أدخلت قوات سورية للقتال
قالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن روسيا تريد جلب قوات تحت قيادة نظام بشار الأسد في سوريا للقتال ضد أوكرانيا، فيما رفضت موسكو أمراً أصدرته محكمة العدل الدولية بوقف العملية العسكرية الروسية.
رفض روسي لقرار دولي بتعليق العمليات.. وكييف: موسكو أدخلت قوات سورية للقتال
موسكو رفضت أمرا أصدرته محكمة العدل الدولية بوقف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا / Reuters
17 مارس 2022

رفضت موسكو أمراً أصدرته محكمة العدل الدولية الخميس، بوقف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: "لا يمكننا أن نولي هذا الحكم أي اعتبار".

وأضاف: "موسكو لا يمكن أن تتفق مع أمر المحكمة، ولن تأخذه بعين الاعتبار. لدى المحكمة الدولية مفهوم مثل موافقة الأطراف، ولا يمكن أن يكون في هذه الحالة اتفاق".

وطالبت محكمة العدل الدولية الأربعاء، روسيا بوقف عملياتها العسكرية التي بدأت في 24 فبراير/شباط الماضي في أوكرانيا.

ومقابل رفض قاضيين، صوّت 13 آخرون لصالح هذا الحكم الصادر عن محكمة العدل، وهي أعلى هيئة قضائية بالأمم المتحدة، ويقع مقرها في لاهاي.

والأسبوع الماضي أعلنت روسيا رفضها جلسات محكمة العدل الدولية المعنية بالنظر في العملية العسكرية في أوكرانيا، ورفضت موسكو إرسال وفد للمشاركة في أولى جلسات المحكمة.

من جانبها قالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن روسيا تريد جلب قوات تحت قيادة نظام بشار الأسد في سوريا للقتال ضد أوكرانيا.

وذكرت الوزارة في بيان لها الخميس، أن الكرملين يريد الزجّ بقوات نظام الأسد في الحرب ضد أوكرانيا.

وأضافت: "إذا تجمدوا فستدفّئهم مدفعيتنا".

ولم يتسنَّ التأكد من الرواية الأوكرانية من مصادر مستقلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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