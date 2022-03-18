نشر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مشاهد لجسر "جناق قلعة 1915" المقرر افتتاحه الجمعة.

وأرفق أردوغان مقطع الفيديو الذي نشره عبر حسابه على تويتر بعبارة: "رمز انتصارنا في جناق قلعة، وبصمة تركيا في التاريخ".

وتضمن المقطع مقتطفات تظهر مراحل بناء الجسر الذي يوصف بأنه "قلادة تزين مضيق جناق قلعة (الدردنيل)".

والجسر الجديد يختصر المسافة بين طرفي "مضيق جناق قلعة" (شمال غرب) إلى 6 دقائق فقط.

ويبلغ ارتفاع الجسر 318 متراً و يرمز إلى تاريخ 18 مارس/آذار 1915، وهو يوم الانتصار في معركة جناق قلعة.

وتُحيي تركيا في 18 مارس/آذار من كل عام، الذكرى السنوية لانتصار الدولة العثمانية في معارك جناق قلعة ضد الحلفاء، حيث حاولت قوات بريطانية وفرنسية ونيوزلندية وأسترالية، احتلال إسطنبول عاصمة الدولة العثمانية آنذاك، وباءت بالفشل.

وكانت المعركة التي وقعت بمنطقة "غاليبولي" في ولاية جناق قلعة حالياً، نقطة تحول لمصلحة الأتراك، إذ انتصروا فيها على القوات المتحالفة خلال الحرب العالمية الأولى (1914 ـ 1918).