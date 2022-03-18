قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيتحدث مع نظيره الصيني شي جين بينغ في التاسعة صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (13:00 بتوقيت غرينتش) اليوم الجمعة.

وأفاد بيان بأن المكالمة "جزء من الجهود المستمرة للحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة بين الولايات المتحدة وجمهورية الصين الشعبية".

وذكر أن "الزعيمين سيبحثان إدارة المنافسة بين البلدين وكذلك الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وبذلك ستكون المحادثة الهاتفية المقررة بين الزعيمين، الأولى بينهما منذ قمة عبر الفيديو في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وستشكل فرصة للتعبير عن خلافات بلديهما، في وقت تقود فيه الولايات المتحدة حملة ضغط غير مسبوقة على روسيا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إنها "فرصة للرئيس بايدن لتقييم موقف الرئيس شي".

وستُناقش أيضاً الخلافات التجارية وسلاسل التوريد الدولية المتعثرة وفقاً لساكي، لكن من المتوقع أن يكون التركيز الكبير على المحاولة الغربية لإجبار روسيا على الانسحاب من أوكرانيا، حيث يدخل الهجوم العسكري الذي أمر به الرئيس فلاديمير بوتين أسبوعه الرابع.

ونجح بايدن في حشد تحالف غربي محكم ضد روسيا، تزامناً مع تقديم الدعم العسكري إلى القوات الأوكرانية. لكن بكين رفضت إدانة موسكو، وتخشى واشنطن أن يتحول الصينيون إلى تقديم الدعم المالي وحتى العسكري الكامل لروسيا، مما سيحول المواجهة في اوكرانيا إلى نزاع عالمي.

وبكين قادرة على أن تساعد روسيا في مواجهة الضغوط على بنوكها وعملتها، مما سيضع الحكومات الغربية بعد ذلك أمام قرار مؤلم بفرض أو عدم فرض عقوبات على الصين، الأمر الذي يُحتمل أن يؤدي إلى اضطرابات في الأسواق العالمية.

والتزم البيت الأبيض الصمت بشأن ما إذا كان بايدن سيهدد الصين بفرض عقوبات أثناء مكالمته الهاتفية، لكن نوعاً من الرد مطروح على الطاولة.

وفي هذا السياق، قال وزير الخارجية أنتوني بلينكن إن بايدن "سيوضح أن الصين ستتحمل المسؤولية عن أي إجراءات تتخذها لدعم العدوان الروسي ولن نتردد في فرض تكاليف".

وقال إنه "يأمل أن تستخدم الصين أي نفوذ لديها لإجبار موسكو على إنهاء هذه الحرب". وأضاف بلينكين: "بدلاً من ذلك، يبدو أن الصين تتحرك في الاتجاه المعاكس"، مشيراً إلى أنه "قلق من أنهم يفكرون بشكل مباشر في مساعدة روسيا" بمعونة عسكرية.

وتأتي المحادثة الهاتفية بين بايدن وشي بعد أن عقد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان وكبير دبلوماسيي الحزب الشيوعي الصيني يانغ جيشي ما وصفه البيت الأبيض بأنه اجتماع "جوهري" لمدة سبع ساعات في روما هذا الأسبوع.