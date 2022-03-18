سياسة
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بسبب تباطؤ نموها.. نتفليكس تختبر فرض رسوم على تشارُك كلمات المرور
تنوي منصة نتفليكس الأمريكية فرض رسوم على تشارك المستخدمين لكلمات المرور، بسبب تباطؤ نموها، الذي بات يعرضها لمنافسة كبيرة مع بقية المنصات الترفيهية على غرار "ديزني +".
بسبب تباطؤ نموها.. نتفليكس تختبر فرض رسوم على تشارُك كلمات المرور
نتفليكس تختبر فرض رسوم على تشارُك كلمات المرور / x
18 مارس 2022

أعلنت منصة نتفليكس الأمريكية، الأربعاء، أنها ستجري تجارب في تشيلي وكوستاريكا والبيرو، لفرض رسوم على مشتركيها إذا أعطوا كلمات المرور الخاصة بهم لمستخدمين خارج منازلهم.

وينبغي على المشتركين بموجب التجربة دفع مبلغ إضافي غير رسم اشتراكهم الشهري (نحو ثلاثة دولارات في تشيلي و2,99 دولار في كوستاريكا ونحو 2,12 دولار في البيرو) لكي يتمكنوا من إضافة ما يصل إلى حسابين إضافيين إلى ملفهم الشخصي.

وقالت مدير قسم ابتكار المنتجات في نتفليكس شنغيي لونغ في بيان: "لقد حرصنا دائماً على أن نسهل على الأشخاص الذين يعيشون معاً تشارُك حساباتهم على نتفليكس مع ميزات مثل ملفات التعريف المنفصلة أو إمكان تزامن المشاهدة بين أكثر من شخص في المنزل الواحد، في ما يتعلق ببعض أنواع الاشتراكات المتميزة".

وأضافت: "على الرغم من أن هذه الميزات تحظى بشعبية كبيرة، فإنها تتسبب أيضاً بنوع من الارتباك" فيما يتعلق بالحالات التي يمكن فيها مشاركة اشتراك نتفليكس.

وأوضحت أن "تشارُك الحسابات بين مستخدمين في منازل مختلفة يؤثر في قدرة المنصة على الاستثمار في المسلسلات والأفلام العالية الجودة التي يستفيد منها مشتركوها".

واختبرت نتفليكس العام الفائت طريقة للحد من مشاركة كلمات المرور تتمثل في إرسال رسالة تحذير إلى بعض المشتركين للتحقق من أن المستخدم يعيش في المكان نفسه الذي يعيش فيه مالك الحساب.

ويبدو أن المنصة تتجه إلى التشدد في هذا المجال بسبب تباطؤ نموها، بعدما دأبت طويلاً على التساهل في هذا المجال.

ولم تستقطب المنصة من سبتمبر/أيلول إلى ديسمبر/كانون الأول 2021، سوى 8,28 مليون مشترك جديد، ما رفع مجموع مشتركيها نهاية العام الفائت إلى 221 مليوناً، وباتت عرضة أكثر فأكثر لمنافسة "ديزني +".

ورفعت نتفليكس رسم الاشتراك في الولايات المتحدة وكندا في يناير/كانون الثاني الماضي، ثم اتخذت تدبيراً مماثلاً في مارس/آذار، في كل من بريطانيا وإيرلندا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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