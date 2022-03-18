سياسة
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الصين تحقق مع مسؤول كبير روّج "احترام الإسلام".. ما القصة؟
فتح الحزب الشيوعي الصيني تحقيقاً مع مسؤول كبير روّج "احترام الإسلام" وكان في السابق مدافعاً مؤثراً عن الثقافة الإسلامية، وذلك بتهمة إساءة استخدام السلطة والفساد.
الصين تحقق مع مسؤول كبير روّج "احترام الإسلام".. ما القصة؟
وول ستريت جورنال: ينوي شي جين بينغ المضي قدماً في جهوده القوية الرامية إلى تعزيز الاندماج العرقي في البلاد / AP
18 مارس 2022

نقلت صحيفة

وول ستريت جورنال

عن أشخاص مطلعين أن الحزب الشيوعي الصيني فتح تحقيقاً في الفساد مع مسؤول كبير روج لاحترام الإسلام وكان في السابق مدافعاً مؤثراً عن الثقافة الإسلامية.

وقالت الصحيفة إن التحقيق يُعتبر مؤشراً على عزم الزعيم الصيني شي جين بينغ المضي قدماً في جهوده القوية الرامية لتعزيز الاندماج العرقي في البلاد.

وأفاد الأشخاص للصحيفة بأن نائب رئيس المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني وانغ تشنغ وي، وهو من أقلية هوي المسلمة، يخضع للتحقيق من مراقبي الانضباط الداخليين بالحزب بتهمة إساءة استخدام السلطة والفساد.

ويُعد المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، أعلى هيئة استشارية سياسية في البلاد وتتبع الحزب الشيوعي الحاكم.

وحسب تصريح المصادر للصحيفة، فإن الدافع وراء التحقيق يتعلق بمخاوف من أن وانغ روّج "الثقافة الإسلامية بشكل يتجاوز الحدود" وشجّع التطرف الديني عندما عمل رئيساً للحزب الشيوعي لمنطقته الأصلية في نينغشيا في شمال غرب الصين، وبعد ذلك رئيساً للجنة الشؤون العرقية الوطنية في البلاد.

وأشارت الصحيفة إلى أنه لم تُعلن أي تهم جنائية رسمية ضد وانغ، مضيفة أن تحقيقات الانضباط الحزبية، التي تُستخدم غالباً لمعاقبة المسؤولين الذين لا يتفقون مع أولويات الحزب الشيوعي، يمكن أن تكون أوسع نطاقاً من تحقيقات الشرطة، وعادة لا تُعلن نتائجها.

ودرس وانغ الهياكل الاقتصادية للدول الإسلامية عندما كان طالباً في الدراسات العليا، كما قضى معظم حياته المهنية في نينغشيا، التي تضم عدداً كبيراً من المسلمين الصينيين.

وفي أثناء عمله هناك في اللجنة الوطنية للشؤون العرقية، دفع باتجاه تشريع يروج إصدار شهادات للأطعمة الحلال وشجع كذلك على بناء المساجد على نطاق واسع نسبياً، وهي إجراءات يرى كبار المسؤولين الصينيين أنها تعزز الهوية العرقية على حساب الوحدة الوطنية، وفقاً للأشخاص المطلعين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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