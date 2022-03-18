نقلت صحيفة

وول ستريت جورنال

عن أشخاص مطلعين أن الحزب الشيوعي الصيني فتح تحقيقاً في الفساد مع مسؤول كبير روج لاحترام الإسلام وكان في السابق مدافعاً مؤثراً عن الثقافة الإسلامية.

وقالت الصحيفة إن التحقيق يُعتبر مؤشراً على عزم الزعيم الصيني شي جين بينغ المضي قدماً في جهوده القوية الرامية لتعزيز الاندماج العرقي في البلاد.

وأفاد الأشخاص للصحيفة بأن نائب رئيس المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني وانغ تشنغ وي، وهو من أقلية هوي المسلمة، يخضع للتحقيق من مراقبي الانضباط الداخليين بالحزب بتهمة إساءة استخدام السلطة والفساد.

ويُعد المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، أعلى هيئة استشارية سياسية في البلاد وتتبع الحزب الشيوعي الحاكم.

وحسب تصريح المصادر للصحيفة، فإن الدافع وراء التحقيق يتعلق بمخاوف من أن وانغ روّج "الثقافة الإسلامية بشكل يتجاوز الحدود" وشجّع التطرف الديني عندما عمل رئيساً للحزب الشيوعي لمنطقته الأصلية في نينغشيا في شمال غرب الصين، وبعد ذلك رئيساً للجنة الشؤون العرقية الوطنية في البلاد.

وأشارت الصحيفة إلى أنه لم تُعلن أي تهم جنائية رسمية ضد وانغ، مضيفة أن تحقيقات الانضباط الحزبية، التي تُستخدم غالباً لمعاقبة المسؤولين الذين لا يتفقون مع أولويات الحزب الشيوعي، يمكن أن تكون أوسع نطاقاً من تحقيقات الشرطة، وعادة لا تُعلن نتائجها.

ودرس وانغ الهياكل الاقتصادية للدول الإسلامية عندما كان طالباً في الدراسات العليا، كما قضى معظم حياته المهنية في نينغشيا، التي تضم عدداً كبيراً من المسلمين الصينيين.

وفي أثناء عمله هناك في اللجنة الوطنية للشؤون العرقية، دفع باتجاه تشريع يروج إصدار شهادات للأطعمة الحلال وشجع كذلك على بناء المساجد على نطاق واسع نسبياً، وهي إجراءات يرى كبار المسؤولين الصينيين أنها تعزز الهوية العرقية على حساب الوحدة الوطنية، وفقاً للأشخاص المطلعين.