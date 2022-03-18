أعلن رئيس بلدية لفيف، أندري سادوفي، أن صواريخ روسية ضربت الجمعة حي مطار هذه المدينة الأوكرانية الكبيرة الواقعة بالقرب من الحدود البولندية.

وقال سادوفي في تدوينة على صفحته في فيسبوك إن "صواريخ أصابت حي مطار لفيف"، مؤكداً أن الضربة لم تصب المطار مباشرة. لكنه أشار لاحقاً، على تطبيق تلغرام، إلى أنه لا يستطيع تحديد الهدف بدقة "لكنه ليس المطار بالتأكيد".

وأفاد سادوفي بأن عدداً من الصواريخ أصاب مصنعاً لصيانة الطائرات بالمدينة الواقعة غربي أوكرانيا صباح اليوم الجمعة مما أدى لتدمير المبنى.

وأضاف أن العمل بالمصنع متوقف وأن الهجوم لم يتسبب في إصابات بشرية.

ولم تشهد مدينة لفيف أي معارك حتى الآن، لكن الجيش الروسي قصف الأحد قاعدة عسكرية أوكرانية في هذه المنطقة.

وتعد لفيف أكبر مدينة في غرب أوكرانيا ووجهة سياحية مهمة بسبب مناظرها الخلابة. وتبعد 70 كيلومتراً عن الحدود مع بولندا.

وفي سياق منفصل، قالت وكالة إنترفاكس للأنباء اليوم الجمعة نقلاً عن مسؤول بجمهورية دونيتسك الشعبية الانفصالية، إن روسيا فرضت حظر طيران فوق منطقة دونباس الأوكرانية.