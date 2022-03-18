سياسة
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صواريخ روسية تصيب منطقة المطار في لفيف وروسيا تفرض حظر طيران فوق دونباس
أعلن رئيس بلدية لفيف أن قصفاً صاروخياً روسياً استهدف حي المطار بالمدينة ومصنعاً لصيانة الطائرات، فيما نُقل عن مسؤول بجمهورية دونيتسك الشعبية الانفصالية قوله إن روسيا فرضت حظر طيران فوق منطقة دونباس الأوكرانية.
صواريخ روسية تصيب منطقة المطار في لفيف وروسيا تفرض حظر طيران فوق دونباس
صواريخ روسية أصابت منطقة مطار لفيف بغرب أوكرانيا / Reuters
18 مارس 2022

أعلن رئيس بلدية لفيف، أندري سادوفي، أن صواريخ روسية ضربت الجمعة حي مطار هذه المدينة الأوكرانية الكبيرة الواقعة بالقرب من الحدود البولندية.

وقال سادوفي في تدوينة على صفحته في فيسبوك إن "صواريخ أصابت حي مطار لفيف"، مؤكداً أن الضربة لم تصب المطار مباشرة. لكنه أشار لاحقاً، على تطبيق تلغرام، إلى أنه لا يستطيع تحديد الهدف بدقة "لكنه ليس المطار بالتأكيد".

وأفاد سادوفي بأن عدداً من الصواريخ أصاب مصنعاً لصيانة الطائرات بالمدينة الواقعة غربي أوكرانيا صباح اليوم الجمعة مما أدى لتدمير المبنى.

وأضاف أن العمل بالمصنع متوقف وأن الهجوم لم يتسبب في إصابات بشرية.

ولم تشهد مدينة لفيف أي معارك حتى الآن، لكن الجيش الروسي قصف الأحد قاعدة عسكرية أوكرانية في هذه المنطقة.

وتعد لفيف أكبر مدينة في غرب أوكرانيا ووجهة سياحية مهمة بسبب مناظرها الخلابة. وتبعد 70 كيلومتراً عن الحدود مع بولندا.

وفي سياق منفصل، قالت وكالة إنترفاكس للأنباء اليوم الجمعة نقلاً عن مسؤول بجمهورية دونيتسك الشعبية الانفصالية، إن روسيا فرضت حظر طيران فوق منطقة دونباس الأوكرانية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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