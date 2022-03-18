ينتظر عشاق كرة القدم ومشجعو الكلاسيكو الأرض مبارة "نارية" بين عملاقي الكرة الإسبانية ريال مدريد وغريمه الكتالوني برشلونة، والمقرر إقامتها مساء الأحد المقبل.

وفي هذا السياق، نشرت صحيفة "أس" المقربة من الفريق الملكي خمس معلومات عن تلك الموقعة النارية المرتقبة، يجب معرفتها قبل بداية المبارة.

فاز ريال مدريد في آخر خمس مواجهات له مع برشلونة في جميع المسابقات،وهو أمر غير مسبوق في لقاءات الفريقين.

لم يهزم برشلونة في آخر 10 مباريات خارج أرضه في إطار مسابقة الليغا

هداف ريال مدريد، النجم الفرنسي، كريم بنزيما تمكن من هز شباك برشلونة في اثنين من آخر 3 لقاءات له مع البلوغرانا (برشلونة)، ومجمل الأهداف التي سجلها في مباريات الكلاسيكو بلغت 16 هدفاً.

عانى، مدرب ريال مدريد، الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي من 3 هزائم في لقاءاته الخمسة في الليغا مع برشلونة.

قد يصبح تشافي هيرنانديز ثالث مدرب لبرشلونة في القرن الحادي والعشرين يخسر أول مباراتين له أمام ريال مدريد في جميع المسابقات.

من جانب آخر، أكد حارس مرمى الفريق الملكي، تيبو كورتوا، أنه رغم أن فريقه ريال مدريد يتصدّر الدوري بفارق عشر نقاط عن أقرب منافسيه فإن الميرنغي (ريال مدريد) سوف يُعطي الأهمية المطلوبة للكلاسيكو "كما تستحقها أي مباراة كبرى".

وقال كورتوا في تصريحات إعلامية: "إنها مباراة مهمة للجمهور ولنا وللنادي. إنها آخر مباراة في الدوري قبل فترة التوقف الدولي للمنتخبات ومن المهم الفوز".

وأضاف: "سنظهر أننا أقوياء للغاية بالحفاظ على فارق 10 نقاط على الأقل مع إشبيلية وتحقيق فارق 18 نقطة أمام برشلونة، وإن حدث ذلك ستكون صفعة قوية لبرشلونة".

وأوضح أنه رغم عدم تفوق أي فريق في تاريخ البطولة بفارق 10 نقاط قبل 10 جولات من نهاية "الليغا" فإنه سيتوجب عليهم خوض المباراة دون إفراط في الثقة.