سياسة
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بالصور | تركيا تحيي يوم الشهداء والذكرى 107 للانتصار في معركة جناق قلعة
تُنظم بمدينة جناق قلعة التركية الجمعة الاحتفالات بيوم الشهداء والذكرى 107 لانتصار الدولة العثمانية في معركة "جناق قلعة". ومن المنتظر أن يشارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مراسم الاحتفال.
بالصور | تركيا تحيي يوم الشهداء والذكرى 107 للانتصار في معركة جناق قلعة
تحيي تركيا  الذكرى 107 للانتصار في "جناق قلعة"   / AA
18 مارس 2022

تحتفل تركيا اليوم الجمعة بيوم الشهداء (18 مارس/آذار) والذكرى الـ 107 لنصر معركة "جناق قلعة".

وتشهد المدينة احتفالات بالتنسيق بين الولاية وزارة الثقافة والسياحة، في ميدان الجمهورية بولاية جناق قلعة.

ومن المنتظر أن تبدأ الاحتفالات بوضع الرئيس رجب طيب أردوغان إكليلاً من الزهور أمام تمثال مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، كما ستطلق سفينة "تي جي غي أناضولو" الحربية 21 قذيفة مدفعية بمناسبة الذكرى.

ومن ثم الوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح شهداء معركة جناق قلعة، ورفع العلم التركي مع عزف النشيد الوطني.

كما سيشارك عدد من السفن في الفعاليات، في حين سيقدم فريق "النجوم الأتراك" عرضاً جوياً.

بدوره هنأ وزير الدفاع خلوصي أقار الشعب التركي بمناسبة الذكرى 107 لنصر جناق قلعة البحري.

وقال في بيان نشره بهذه المناسبة: "إن روح النضال التي ظهرت في جناق قلعة ضد من يريدون استعمار وطننا وحكم أمتنا على الأرض ومحوها من مرحلة التاريخ، هي شرط وجودنا اليوم كما كان بالأمس".

وترحّم أكار على الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل سيادة الشعب التركي واستقلاله.

وأضاف أن "هذا النصر تحقق بتضحيات أبطالنا القادمين من كل رقعة من مناطق الجغرافيا العثمانية، وبنضال الجيش والشعب كتفاً بكتف، وروح الوحدة الوطنية".

وشدد أقار أن أبطال الشعب التركي النبيل الذين اتخذوا الحياة السيادية المستقلة طابع حياة طوال تاريخهم المجيد، أظهروا للعالم أجمع أنه لا يمكن تجاوز جناق قلعة ضد من حاولوا غزو وطننا قبل قرن من الزمان.

وتحيي تركيا في 18 مارس/آذار من كل عام الذكرى السنوية لانتصار الدولة العثمانية في معارك جناق قلعة عام 1915، ضد الحلفاء، حيث حاولت قوات بريطانية وفرنسية ونيوزلندية وأسترالية احتلال إسطنبول عاصمة الدولة العثمانية آنذاك، وباءت المحاولة بالفشل.

وكانت المعركة التي وقعت بمنطقة "غاليبولي" في جناق قلعة، نقطة تحول لصالح الأتراك إذ انتصروا فيها على القوات المتحالفة خلال الحرب العالمية الأولى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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