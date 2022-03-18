وصف الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني بلاده بأنها فقيرة، وأن شعبها يواجه الموت جوعاً، مشيراً إلى موجة ارتفاع الأسعار التي تعيشها البلاد، حسب ما نقلته وكالة محلية.

وقال ولد الغزواني خلال لقائه ممثلين عن الجالية الموريتانية في إسبانيا مساء الخميس: "دولتكم تعرفها الأمم المتحدة، وقد صنفتها دولة فقيرة.. دولتكم لا يمكن لأي من كان أن يقف عند إشارة المرور إلا وتدفق عليه المتسولون، وهم لا يفعلون ذلك ترفاً، وإنما بسبب الجوع"، حسب المصدر ذاته.

وأضاف: "بعض الأماكن لا يجد سكانها مياهاً للشرب، كما أنهم يعيشون في الظلام، لأنهم بدون كهرباء، وحتى في المدن التي توجد فيها خدمة الكهرباء فإنها تتقطع، فكيف نقول إننا دولتنا دولة غنية، وليست بحاجة لأي شيء، هذا بعيد من الواقع".

وأردف الرئيس الموريتاني: "حديثي معكم ليس حديثاً سياسياً، وليس بهدف الانتخابات، وإنما بهدف الاطلاع على ظروف المواطنين، ونعتبر أن هذا جزء من مهمتنا التي كلفنا بها الشعب الموريتاني، وانتُخبنا لها، وتحملناها، وعلينا القيام بها".

وأكد ولد الغزواني أن ما يمكن فعله هو المتاح، مردفاً أنه اختار أمثلة صادمة من الواقع، ومؤسفة للجميع، لكن الجميع يعرفها ويقدرها، داعياً الجالية إلى أن تنتظم وتتعاون في مساعدة من يحتاج.

وبدأ ولد الغزواني أمس الأربعاء زيارة إلى إسبانيا تستمر ثلاثة أيام التقى خلالها ملك إسبانيا، ورئيس حكومتها، وعدداً من المسؤولين الإسبان.