سُرق ما بين 300 و400 سترة واقية من الرصاص مقدّمة من شرطيين إلى منظمة غير حكومية مؤلفة من أمريكيين منحدرين من أصل أوكراني وكان مقرراً إرسالها إلى أوكرانيا، حسبما أعلنت شرطة نيويورك والمنظمة المعنية.

وأشارت ناطقة باسم شرطة نيويورك لوكالة الصحافة الفرنسية إلى رصد عملية سطو في مقر المنظمة غير الحكومية "اللجنة الأمريكية للمجلس الأوكراني" (يو سي سي ايه) في جنوب مانهاتن، حيث "سُحب نحو 400 سترة واقية من الرصاص من مكانها".

وقالت: "لم يوقف أحد، والتحقيق مستمر" في القضية.

وأكد ناطق باسم المنظمة غير الحكومية لوكالة الصحافة الفرنسية أن "ما يقرب من ثلث السترات الواقية من الرصاص اختفى مطلع الأسبوع الجاري، لكن لا المنظمة ولا الشرطة تعلمان هوية الجهة المسؤولة عن هذه العملية ولا سببها ولا الطريقة التي حدثت بها".

وكانت قدمت هذه السترات المستعملة من شرطة جزيرة لونغ أيلاند التي تضم حيّي بروكلين وكوينز في نيويورك، وكان مقرراً إرسالها إلى جهات ناشطة في العمل الإنساني في أوكرانيا والمناطق الحدودية في هذا البلد لنقل المساعدات بالشاحنات، وفق الناطق باسم المنظمة.

وقالت المنظمة نفسها إنها تشرف على عمل عشرات المنظمات الأمريكية الأوكرانية في الولايات المتحدة حيث يعيش ما بين 1,2 مليون إلى 1,5 مليون أوكراني أو أمريكي من أصل أوكراني.

ومنذ الهجوم الروسي على أوكرانيا، تشهد منظمات أمريكية كثيرة وخصوصاً على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، حالة تعبئة لجمع تبرعات ونقل مساعدات إلى أوروبا الشرقية بما يشمل الطعام والملبس ومنتجات النظافة والأدوية والمعدات العسكرية الخفيفة غير القاتلة بينها السترات الواقية من الرصاص والخوذ.

وأقرت الحكومة الأمريكية والكونغرس في مارس/آذار الجاري مساعدات طارئة بقيمة 13,6 مليار دولار مخصصة لأوكرانيا، بينها 2,6 مليار من المساعدات الإنسانية و1,4 مليار دولار لدعم اللاجئين الفارين من أوكرانيا و6,5 مليارات دولار من المساعدات العسكرية.