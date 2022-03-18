سياسة
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بالصور | علماء يكتشفون متحجرات حيوانية في البيرو عمرها 36 مليون سنة
في اكتشاف غير مسبوق في العالم، أعلن علماء المتحجرات في البيرو، العثور على بقايا متحجرة لنوع من الحيتان اللاحمة الكبيرة، التي يعود تاريخها إلى ما قبل 36 مليون سنة.
بالصور | علماء يكتشفون متحجرات حيوانية في البيرو عمرها 36 مليون سنة
اكتشاف متحجرات حيوانية عمرها 36 مليون سنة في البيرو / Reuters
18 مارس 2022

عرض علماء متحجرات من إحدى جامعات البيرو الخميس بقايا متحجرة تابعة لباسيلوصور، وهو نوع من الحيتان اللاحمة الكبيرة التي كانت تعيش في المحيطات قبل 36 مليون سنة.

واكتُشفت هذه البقايا المتحجرة التي تمثل جمجمة كاملة نهاية العام 2021 في صحراء أوكوكاهي الواقعة على بعد 350 كيلومتراً جنوب العاصمة ليما.

وقال رئيس فريق علماء المتحجرات في جامعة "ناسيونال مايور دي سان ماركوس" ماريو أوربينا، إنّ الأمر يمثّل "اكتشافاً بالغ الأهمية لعدم وجود أي نموذج مماثل مكتشف في العالم".

وأطلق مكتشفو البقايا المتحجرة اسم "مفترس أوكوكاهي" عليها، ويتغذّى هذا الحوت الذي يبلغ طوله 17 متراً ويتمتع بفك ضخم وقوي على أسماك التونة والقرش وكميات كبيرة من السردين.

وأوضح عالم المتحجرات رودولفو سالاس-خيسموندي أنّ الباسيلوصور كان يمثّل "أحد أكثر الحيوانات ضراوة في عصره"، وربما كان موجوداً على قمة السلسلة الغذائية.

واعتبر أنّ "هذا الاكتشاف استثنائياً للحالة الجيّدة للبقايا نتيجة حفظها".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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