أدانت الخارجية التركية قيام السلطات المحلية اليونانية بتدمير مقبرة إسلامية تعود إلى الفترة العثمانية في قرية "هوروزلو" في ​​تراقيا الغربية، بحجة بناء ملعب لكرة القدم.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الجمعة: "ندين تدمير المقبرة الإسلامية للأقلية التركية في 16 مارس/ آذار 2022".

وأوضح البيان أنه "اتخذت الخطوات اللازمة لدى اليونان فيما يتعلق بالعمل غير الإنساني للسلطات المحلية، والذي تبين تنفيذه بأمر من رئيس بلدية بلوسترا (أفديرا)".

وأضاف البيان ننتظر من السلطات اليونانية التي استجابت لمبادرات تركيا أن تستكمل التحقيق الذي بدأته بإظهار الحساسية اللازمة تجاهه، وترميم المقبرة في أسرع وقت ممكن.