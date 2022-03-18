سياسة
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اليونان تُدمر مقبرة عثمانية بحجة بناء ملعب كرة قدم وتركيا تطالب بتحقيق
عبرت الخارجية التركية في بيان رسمي عن إدانتها تدمير اليونان مقبرة إسلامية في تراقيا الغربية، تعود إلى الحقبة العثمانية. وطالبت السلطات اليونانية بترميم المقبرة في أسرع وقت.
اليونان تُدمر مقبرة عثمانية بحجة بناء ملعب كرة قدم وتركيا تطالب بتحقيق
الخارجية التركية / AA
18 مارس 2022

أدانت الخارجية التركية قيام السلطات المحلية اليونانية بتدمير مقبرة إسلامية تعود إلى الفترة العثمانية في قرية "هوروزلو" في ​​تراقيا الغربية، بحجة بناء ملعب لكرة القدم.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الجمعة: "ندين تدمير المقبرة الإسلامية للأقلية التركية في 16 مارس/ آذار 2022".

وأوضح البيان أنه "اتخذت الخطوات اللازمة لدى اليونان فيما يتعلق بالعمل غير الإنساني للسلطات المحلية، والذي تبين تنفيذه بأمر من رئيس بلدية بلوسترا (أفديرا)".

وأضاف البيان ننتظر من السلطات اليونانية التي استجابت لمبادرات تركيا أن تستكمل التحقيق الذي بدأته بإظهار الحساسية اللازمة تجاهه، وترميم المقبرة في أسرع وقت ممكن.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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