أعرب الاتحاد الأوروبي عن تقديره للجهود التي تبذلها تركيا لحل الأزمة الروسية الأوكرانية، بالطرق الدبلوماسية.

وأشاد المتحدث باسم المفوضية الأوروبية بيتر ستانو، في مؤتمر صحفي الجمعة، بالموقف التركي الواضح. حيث عارضت أنقرة التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا منذ بدايته، لكنها في الوقت ذاته لعبت دوراً مهما في الوساطة بين الطرفين، واصفاً هذه الخطوة بـ "المهمة جداً".

وأضاف أن "تركيا كحليف للاتحاد الأوروبي وعضو في الناتو تلعب دوراً مهماً بهذا الصدد".

واستضافت أنطاليا التركية، في 10 مارس/آذار، قمة ثلاثية بمشاركة وزراء خارجية تركيا وأوكرانيا وروسيا. كما انظلق فيها، الخميس، الاجتماع الثلاثي بين وزراء خارجية تركيا وروسيا وأوكرانيا.

وفي 24 فبراير/شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.