كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، عن تكتيكات اتبعتها قوات العمليات الخاصة التابعة للاستخبارات العسكرية الأوكرانية، لتعقب جنرالات الجيش الروسي المشاركين في الهجوم العسكري على أوكرانيا وقتلهم.

وحتى الآن كشفت موسكو عن مقتل 4 جنرالات، وهم، قائد المنطقة العسكرية الشرقية، أندريه كوليسنيكوف، رئيس أركان الجيش 41، الجنرال فيتالي جيراسيموف، والجنرال أندريه سوخوفيتسكي، والجنرال أوليغ ميتيايف.

ونقلت وول ستريت جورنال عن شخص مقرب من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قوله "جرى تكليف فريق متخصص من قوات العمليات الخاصة التابعة للاستخبارات العسكرية الأوكرانية لتحديد مواقع الضباط الروس واستهدافهم".

وأوضح المصدر الذي لم تكشف الصحيفة عن اسمه أن الفريق المتخصص يبحث عن "جنرالات وطيارين وقادة مدفعية بارزين".

وتابع: "لديهم كل التفاصيل والأسماء وأرقامهم في الجيش". وأوضح أن هؤلاء الجنرالات استهدفوا بنيران القناصة أو بالمدفعية.

ويرى مسؤولون غربيون أن التدريب على هذه التكتيكات واستخدام الطائرات دون طيار والأسلحة المضادة للدبابات التي قدمتها دول الناتو، "ساعدت أوكرانيا على تعطيل التقدم الروسي وتعريض كبار الضباط الروس للخطر".

كما أوضح محللون أن الأسلوب الروسي في القتال ساعد في تلقيه كماً كبيراً من الخسائر.

إضافة إلى عوامل أخرى منها "ضعف الاتصالات اللاسلكية والقتال العنيف الذي واجهه الجيش الروسي من قبل القوات الأوكرانية".

ونقلت الصحيفة عن روب لي، الباحث في معهد أبحاث السياسة الخارجية الذي عمل في روسيا، قوله إن "الجيش الروسي بطيء للغاية، كما تلعب فئة الضباط الكبار فيه دوراً أكبر".