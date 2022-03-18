أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الجمعة، بدء مسار انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.

وقالت فون دير لين بأن المسار "قد بدأ" والمفوضية "ستمضي قدماً في هذا الطريق". ذلك دون الإشارة إلى أي تفاصيل إضافية عن المراحل أو الإجراءات في هذا الصدد.

وأوضحت رئيسة المفوضية، في تغريدة على تويتر، أنها أكدت للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال اتصال بينهما، دعم الاتحاد الأوروبي الكامل لبلاده.

وقالت إنها أبلغت الرئيس زيلينسكي بصرف الدفعة الثانية من المساعدات المالية لأوكرانيا بقيمة 300 مليون يورو (330 مليون دولار)، مشيرة إلى أن "شعب أوكرانيا الشجاع بحاجة إلى هذه الأموال الآن". وستدعم هذه المساعدات الشؤون المالية في أوكرانيا، حيث "لا تزال الحرب العبثية مستعرة"، حسب تعبيرها.

وتأتي هذه الدفعة الثانية ضمن المساعدات المالية التي اعتمدتها المفوضية الأوروبية لأوكرانيا بقيمة 600 مليون يورو (660 مليون دولار). ذلك في إطار برنامج مساعدة مالية طارئة جديدة بقيمة 1.2 مليار يورو.

ومنذ عام 2014، خصص الاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الأوروبية أكثر من 17 مليار يورو في شكل منح وقروض لأوكرانيا، وفقاً للمفوضية الأوروبية.

ووقع الرئيس الأوكراني، في أول مارس/آذار الجاري، طلباً رسمياً لانضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي. فيما تتعرض أوكرانيا منذ 24 فبراير/شباط الماضي لهجوم عسكري روسي، أثار ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.