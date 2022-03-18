افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، جسر "جناق قلعة 1915" الرابط بين قارتي آسيا وأوروبا فوق مضيق الدردنيل.

وقال أردوغان في كلمة خلال مراسم افتتاح الجسر وطريق "مالقارا" السريع في ولاية جناق قلعة، إن تركيا "تخطت اليابان في امتلاك أطول جسر معلق بالعالم".

وأوضح الرئيس التركي أن هذاالجسر سيوفر لتركيا 415 مليون يورو سنوياً من الوقت والوقود، ويقلص انبعاث الكربون. كما سيدعم مشروع الجسر سيدعم الاقتصاد التركي بنحو 5.3 مليارات يورو، ويوفر 118 فرصة عمل، ويضيف قرابة 2.4 مليار يورو إلى الدخل القومي للبلاد.

ويأتي حفل افتتاح الجسر تزامناً مع الذكرى 107 لانتصار الدولة العثمانية في معارك جناق قلعة عام 1915. وترأس أردوغان بهذه المناسبة مراسم الاحتفال، حيث ألقى كلمة قال فيها بأن نصر جناق قلعة هو "نصر للشعوب المظلومة بقدر ما هو نصر لتركيا ولشعبها".