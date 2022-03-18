سياسة
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مفاوض روسي: قطعنا نصف الطريق إلى اتفاق على نزع سلاح أوكرانيا
قال المفاوض الروسي فلاديمير ميدينسكي، إن موسكو وكييف قطعتا نصف الطريق إلى اتفاق على نزع سلاح أوكرانيا. وأوضح أن الطرفين يحاولان الاتفاق على إنهاء العمليات العسكرية في أوكرانيا ويناقشان الضمانات الأمنية المتعلقة بتخلي أوكرانيا عن الانضمام إلى الناتو.
مفاوض روسي: قطعنا نصف الطريق إلى اتفاق على نزع سلاح أوكرانيا
المفاوض الروسي يقول إن فريقي المفاوضات يحاولان الاتفاق على إنهاء العمليات العسكرية في أوكرانيا / Reuters
18 مارس 2022

نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن المفاوض الروسي فلاديمير ميدينسكي قوله الجمعة إن موسكو وكييف "قطعتا نصف الطريق" إلى اتفاق على نزع سلاح أوكرانيا وإن وجهات نظر الجانبين متفقة في الأغلب على حياد أوكرانيا وتخليها عن الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

ونقلت إنترفاكس عن ميدينسكي قوله إن فريقي المفاوضات يحاولان الاتفاق على إنهاء العمليات العسكرية في أوكرانيا ويناقشان الفروق الدقيقة المتعلقة بالضمانات الأمنية التي توجب على أوكرانيا ألا تحاول مرة أخرى الانضمام إلى التحالف العسكري الغربي.

ورفض عضو وفد المفاوضات الروسي الإفصاح عن أي تفاصيل أخرى مما دار في المحادثات.

ودفعت روسيا بعشرات الآلاف من جنودها إلى أوكرانيا يوم 24 فبراير/شباط في محاولة للحد من القدرات العسكرية لجارتها واجتثاث من تصفهم بأنهم قوميون خطيرون في أوكرانيا.

وأظهرت القوات الأوكرانية مقاومة شرسة للقوات الروسية وفرض الغرب عقوبات ساحقة على موسكو في محاولة لإرغامها على سحب قواتها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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