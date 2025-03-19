أشار الرئيس التركي إلى أن "النظام الصهيوني أثبت مجدداً أنه دولة إرهاب تتغذى على دماء وأرواح ودموع الأبرياء"، مشدداً على أن بلاده ستقف في مواجهة كل "الأطماع الاستعمارية والتوسعية" التي تواجهها المنطقة.

حماس تشيد بالمواقف الدولية المنددة بالعدوان الإسرائيلي على غزة وتدعو إلى تصعيد الحراك التضامني وتطالب الأمم المتحدة بالتحرك العاجل لوقف انتهاكات تل أبيب بعد استئنافها حرب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.

ورغم إعلان دمشق وبيروت اتفاقاً لوقف إطلاق النار على الحدود.. السلطات السورية تتهم حزب الله باستهداف منازل مواطنين غرب مدينة حمص بقذائف مدفعية ورشاشات ثقيلة.