سياسة
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تركيا ترفض أطماع الاستعمار بالمنطقة
في أخبارنا لهذا اليوم.. تركيا ترفض أطماع الاستعمار بالمنطقة، وسوريا تتهم حزب الله بقصف منازل مواطنين غربيّ حمص
تركيا ترفض أطماع الاستعمار بالمنطقة / TRT Global
19 مارس 2025

أشار الرئيس التركي إلى أن "النظام الصهيوني أثبت مجدداً أنه دولة إرهاب تتغذى على دماء وأرواح ودموع الأبرياء"، مشدداً على أن بلاده ستقف في مواجهة كل "الأطماع الاستعمارية والتوسعية" التي تواجهها المنطقة.

حماس تشيد بالمواقف الدولية المنددة بالعدوان الإسرائيلي على غزة وتدعو إلى تصعيد الحراك التضامني وتطالب الأمم المتحدة بالتحرك العاجل لوقف انتهاكات تل أبيب بعد استئنافها حرب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.

ورغم إعلان دمشق وبيروت اتفاقاً لوقف إطلاق النار على الحدود.. السلطات السورية تتهم حزب الله باستهداف منازل مواطنين غرب مدينة حمص بقذائف مدفعية ورشاشات ثقيلة.

مصدر:TRT ARABI
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