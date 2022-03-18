وجهت موسكو، يوم الجمعة، اتهامات لمجموعة غوغل الأمريكية، وخدمة الفيديو يوتيوب التابعة لها، بارتكاب أنشطة "إرهابية".

ويمكن أن يأتي هذا في خطوة أولى نحو حجب روسي محتمل قد يطال الموقع، أسوة بما حدث خلال الأسابيع الأخيرة مع تويتر وإنستغرام والعديد من وسائل الإعلام.

وقالت هيئة "روسكومنادزور" الروسية الناظمة للاتصالات: إن مستخدمي موقع يوتيوب "يبثون إعلانات تحمل دعوات لإغلاق خطوط السكك الحديد في روسيا وبيلاروسيا" حليفة موسكو.

ونقلت وكالة أنباء إنترفاكس عن الهيئة قولها بأن "أنشطة إدارة يوتيوب لها طابع إرهابي وتهدد حياة وسلامة المواطنين الروس"، مستنكرة "موقف غوغل المعادي بوضوح لروسيا". وطالبت المجموعة الأمريكية "بوقف بث الفيديوهات المعادية لروسيا في أسرع وقت".

وحظرت روسيا مؤخراً الوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي الشهيرة إنستغرام وفيسبوك وتويتر في أراضيها. كما رفعت دعوى قضائية ضد مجموعة ميتا المالكة لفيسبوك، متهمة إياها بنشر "دعوات للقتل" ضد الروس.

وفي سياق متصل، أعلن كل من فيسبوك وإنستغرام، في وقت سابق، استثناءهما الخطاب المناهض للحرب الروسية في أوكرانيا من قواعدهما المتعلقة بحظر أي محتوى يدعو إلى العنف والكراهية. وأشارا إلى أنه لن يجري حذف المنشورات المعادية للجيش الروسي وقادته.