أرسلت الحكومة في رواندا تبليغاً للمساجد من أجل تنفيذ حظر الأذان عبر مكبرات الصوت في أوقات محددة في إطار تعديل قانوني أجري عام 2018.

وأعلنت الجالية المسلمة في رواندا، أن الحكومة حظرت الأذان عبر المكبرات في صلوات الفجر والمغرب والعشاء اعتباراً من 17 مارس/آذار الحالي.

وأوضح رئيس الإدارات المحلية في رواندا "غاتابازي جين ماريا فياني" في تصريح صحفي، الجمعة، أن القرار المتعلق بالأذان ليس جديداً، وإنما اتخذ في إطار قانون البيئة الذي شهد تعديلات عام 2018.

وقال: "الحقيقة هي أنه لم يجرِ تنفيذ القانون الذي استُصدر، ولم يجرِ اتباع التوجيهات، وبناءً على طلب سكان أعربوا عن انزعاجهم قررنا تطبيق القانون بشكل قاطع".

وأكد أن القانون فُهم بشكل خاطئ، وأنه ليس إلغاءً للعبادة، مضيفاً: "يمكن للمسلمين ممارسة عباداتهم بحرية، وهدف القرار يتمثل في تعليق أنشطة الضوضاء التي تحدث بين الساعتين 4 مساءً وحتى 6 صباحاً في عموم رواندا".

وكانت رواندا قد أجرت عام 2018 تعديلاً قانونياً، حظرت بموجبه إحداث أي ضوضاء عقب ساعة محددة في الحانات والمطاعم والأماكن الدينية في العاصمة كيغالي.​​​​​​​