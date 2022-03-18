سياسة
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رواندا تحظر الأذان عبر مكبرات الصوت في أوقات محددة.. ما السبب؟
أعلنت الجالية المسلمة في رواندا، أن الحكومة حظرت الأذان عبر المكبرات في صلوات الفجر والمغرب والعشاء. من جانبه أوضح رئيس الإدارات المحلية أن القانون فُهم بشكل خاطئ، وأنه ليس إلغاءً للعبادة، وإنما اتخذ في إطار قانون البيئة الذي شهد تعديلات عام 2018.
رواندا تحظر الأذان عبر مكبرات الصوت في أوقات محددة.. ما السبب؟
رئيس الإدارات المحلية قال إن هدف القرار يتمثل في تعليق أنشطة الضوضاء التي تحدث بين الساعتين 4 مساءً وحتى 6 صباحاً
18 مارس 2022

أرسلت الحكومة في رواندا تبليغاً للمساجد من أجل تنفيذ حظر الأذان عبر مكبرات الصوت في أوقات محددة في إطار تعديل قانوني أجري عام 2018.

وأعلنت الجالية المسلمة في رواندا، أن الحكومة حظرت الأذان عبر المكبرات في صلوات الفجر والمغرب والعشاء اعتباراً من 17 مارس/آذار الحالي.

وأوضح رئيس الإدارات المحلية في رواندا "غاتابازي جين ماريا فياني" في تصريح صحفي، الجمعة، أن القرار المتعلق بالأذان ليس جديداً، وإنما اتخذ في إطار قانون البيئة الذي شهد تعديلات عام 2018.

وقال: "الحقيقة هي أنه لم يجرِ تنفيذ القانون الذي استُصدر، ولم يجرِ اتباع التوجيهات، وبناءً على طلب سكان أعربوا عن انزعاجهم قررنا تطبيق القانون بشكل قاطع".

وأكد أن القانون فُهم بشكل خاطئ، وأنه ليس إلغاءً للعبادة، مضيفاً: "يمكن للمسلمين ممارسة عباداتهم بحرية، وهدف القرار يتمثل في تعليق أنشطة الضوضاء التي تحدث بين الساعتين 4 مساءً وحتى 6 صباحاً في عموم رواندا".

وكانت رواندا قد أجرت عام 2018 تعديلاً قانونياً، حظرت بموجبه إحداث أي ضوضاء عقب ساعة محددة في الحانات والمطاعم والأماكن الدينية في العاصمة كيغالي.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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