نفت واشنطن مزاعم مقتل 3 جنود أمريكيين في منطقة دونيتسك الانفصالية شرقي أوكرانياو حسبما جاء على لسان نائبة المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية جالينا بورتر، في مؤتمر صحفي الجمعة.

وأفادت بورتر بأن الأخبار المتداولة بهذا الخصوص "خاطئة وملفّقة"، مؤكدة عدم وجود قوات أمريكية في أوكرانيا.

ولفتت إلى أن المشاهد المستخدمة مع الخبر الخاطئ تعود لعام 2018، والجنود الظاهرين في إحدى الصور عادوا بشكل آمن إلى منازلهم في 2019.

وأكدت أن هؤلاء ليسوا جنوداً أمريكيين مرتزقة قتلوا في دونيتسك (معقل الانفصاليين الموالين لروسيا) كما ادعت الأخبار الملفقة.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.