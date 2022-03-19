سياسة
1 دقيقة قراءة
"خاطئة وملفّقة".. واشنطن تنفي مزاعم مقتل جنود أمريكيين شرقي أوكرانيا
نفت الخارجية الأمريكية مقتل جنود أمريكيين في منطقة دونيتسك الانفصالية شرقي أوكرانيا، وقالت إن الأخبار المتداولة بهذا الخصوص "خاطئة وملفّقة"، مؤكدة عدم وجود قوات أمريكية في أوكرانيا.
"خاطئة وملفّقة".. واشنطن تنفي مزاعم مقتل جنود أمريكيين شرقي أوكرانيا
الخارجية الأمريكية تؤكد عدم وجود قوات أمريكية في أوكرانيا / AP
19 مارس 2022

نفت واشنطن مزاعم مقتل 3 جنود أمريكيين في منطقة دونيتسك الانفصالية شرقي أوكرانياو حسبما جاء على لسان نائبة المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية جالينا بورتر، في مؤتمر صحفي الجمعة.

وأفادت بورتر بأن الأخبار المتداولة بهذا الخصوص "خاطئة وملفّقة"، مؤكدة عدم وجود قوات أمريكية في أوكرانيا.

ولفتت إلى أن المشاهد المستخدمة مع الخبر الخاطئ تعود لعام 2018، والجنود الظاهرين في إحدى الصور عادوا بشكل آمن إلى منازلهم في 2019.

وأكدت أن هؤلاء ليسوا جنوداً أمريكيين مرتزقة قتلوا في دونيتسك (معقل الانفصاليين الموالين لروسيا) كما ادعت الأخبار الملفقة.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us