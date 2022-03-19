سياسة
3 دقيقة قراءة
رئيس الصين: معالجة قضية تايوان بشكل غير مناسب سيدمر علاقاتنا مع واشنطن
شدد الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال محادثته أمس الجمعة مع نظيره الأمريكي جو بايدن، على ضرورة التعامل مع قضية تايوان بشكل سليم، تجنباً لتدمير العلاقات الصينية-الأمريكية، فيما أكد بايدن أن واشنطن تحافظ على السياسة ذاتها فيما يتعلق بهذا الملف.
رئيس الصين: معالجة قضية تايوان بشكل غير مناسب سيدمر علاقاتنا مع واشنطن
الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال محادثته مع الرئيس الأمريكي جو بايدن / AP
19 مارس 2022

قالت وسائل الإعلام الصينية إن الرئيس شي جين بينغ أبلغ نظيره الأمريكي جو بايدن الجمعة بضرورة معالجة قضية تايوان بشكل سليم لتجنب أي تأثير سلبي على العلاقات الصينية الأمريكية.

وتعتبر الصين تايوان إقليماً منشقاً لا بد من إعادته بالقوة إذا لزم الأمر كما أنها تمثل القضية الأكثر حساسية وأهمية في علاقاتها مع الولايات المتحدة.

ولا تقيم واشنطن علاقات دبلوماسية رسمية مع تايبه، لكنها أهم داعم ومورد أسلحة لتايوان.

وتسعى واشنطن للحصول على مساعدة بكين في إعادة السلام في أوكرانيا بعد شن الهجوم العسكري الروسي في 24 فبراير/شباط.

وقال شي لبايدن في مكالمة عبر الفيديو إن “بعض الأشخاص في الولايات المتحدة يرسلون إشارات خاطئة إلى القوى المؤيدة للاستقلال في تايوان وهذا أمر خطير للغاية".

وأضاف: “وإذا لم يجرى التعامل مع قضية تايوان بشكل سليم فسيكون لها تأثير مدمر على العلاقات بين البلدين”.

وقال بيان للبيت الأبيض إن" بايدن كرر في المكالمة مع شي أن السياسة الأمريكية بشأن تايوان لم تتغير"، وأكد أن واشنطن تواصل معارضة أي تغييرات أحادية الجانب للوضع الراهن.

وكثفت الصين خلال العامين الماضيين نشاطها العسكري بالقرب من الجزيرة لتأكيد مطالبها بالسيادة.

وقال شي لبايدن: “نأمل أن يولي الجانب الأمريكي الاهتمام الكافي لهذه القضية".

وشكرت وزارة الخارجية التايوانية بايدن على “تشديده على الحفاظ على الوضع الراهن للسلام والاستقرار عبر مضيق تايوان فضلاً عن دعمه الراسخ لأمن تايوان”.

ودعت الصين إلى اتخاذ إجراءات ملموسة وإدانة الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا. وقد انضمت تايوان، التي ترفض مطالب الصين بالسيادة على الجزيرة، إلى العقوبات التي يقودها الغرب ضد روسيا وأرسلت مساعدات إنسانية إلى اللاجئين الأوكرانيين.

ونقلت وسائل الإعلام الحكومية الصينية عن شي قوله لبايدن إن الحرب في أوكرانيا يجب أن تنتهي في أقرب وقت ممكن.

وقال شي إنه يجب على جميع الأطراف دعم الحوار بين روسيا وأوكرانيا في الوقت الذي يجب فيه على الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) إجراء محادثات مع روسيا لحل “جوهر” الأزمة الأوكرانية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us