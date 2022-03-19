شرع الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المغربي (معارض)، عبد الإله بنكيران مساء الجمعة في عرض سلسلة من الحلقات الدينية المصورة، عبر فيسبوك.

وفي الحلقة الأولى من السلسلة تحت اسم "آية استوقفتني"، قال بنكيران رئيس الحكومة الأسبق: "التسجيلات التي أشرع في بثها، لا علاقة لها بما كنت أنشره سابقاً، تفاعلاً مع الأحداث السياسية".

وأضاف: "سأتفاعل مع كتاب الله وسنة رسول الله، ومع بعض ما تركه لنا السلف الصالح".

وتابع: "توجد أمور تستوقفني ولها معاني كبيرة، وتجيب عن إشكالات تعترض حياتي، سأنشرها لعلها تفيد الناس".

وفي 8 يناير/كانون الثاني الماضي، رفض بنكيران، تجديد الشراكة بين "العدالة والتنمية" (مرجعية إسلامية)، و"حركة التوحيد والإصلاح" (دعوية/ تأسست عام 1996).

ويجمع بين "العدالة والتنمية" (13 مقعداً من 395 بالبرلمان) و"التوحيد والإصلاح"، تنسيق وشراكة وثيقين، إذ دعمت الحركة الحزب بانتخابات 2011 و2016، غير أنها تراجعت عن دعمه في انتخابات 2021.

وفي أغسطس/آب 2018، صدق المؤتمر العام للحركة، على تعديلات في ميثاقها المؤسس، الذي يحدد أهدافها وبرامجها، ودعت إلى "تطليق" السياسة وتعميق طابعها الدعوي.

كما أُبعد خلال المؤتمر قيادات ووزراء الحزب، من المكتب التنفيذي للحركة.