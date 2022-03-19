سياسة
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أوكرانيا تعلن مقتل جنرال روسي خامس والبنتاغون يقول إن التقدم الروسي متوقف
قال مسؤول كبير في البنتاغون إن تقدّم القوات الروسية في أوكرانيا متوقف في اليوم 23 من بدء العملية العسكرية الروسية، فيما أعلنت أوكرانيا مقتل جنرال روسي جديد في مدينة خيرسون جنوبي البلاد.
أوكرانيا تعلن مقتل جنرال روسي خامس والبنتاغون يقول إن التقدم الروسي متوقف
البنتاغون: تقدم القوات الروسية في أوكرانيا متوقف / Reuters
19 مارس 2022

أعلن مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن تقدّم القوات الروسية في أوكرانيا متوقف في اليوم الثالث والعشرون من بدء العملية العسكرية الروسية.

وقال المسؤول الكبير (فضّل عدم الكشف عن هويته) في تصريح للصحفيين السبت: "اليوم هو اليوم الثالث والعشرون من الغزو الروسي لأوكرانيا. التقدم الروسي في جميع أنحاء البلاد متوقف إلى حد كبير."

وأشار المسؤول إلى أن القوات الروسية الموجودة بالقرب من كييف لم تُحرز أي تقدم ملحوظ باتجاه المدينة في الشمال والشمال الغربي، بينما لم ترصد أي تحركات جديدة للقوات الروسية في شرق المدينة.

ولفت إلى أن الجيش الأوكراني يُبدي مقاومة فعالة، مؤكداً أن القوات الروسية لم تستطع إحراز أي تقدم في محيط تشيرنيهيف وخاركيف.

وشدد المسؤول على أن القوات الروسية لا تزال بالقرب من ميكولايف، لكن الأوكرانيين يواصلون الدفاع عن المدينة، فيما يستمر القصف العنيف للجيش الروسي على مدينة ماريوبول.

وبيّن أن الروس أطلقوا أكثر من 1080 صاروخاً على أوكرانيا منذ بداية الحرب.

مقتل جنرال خامس

وفي السياق، أعلنت أوكرانيا السبت مقتل جنرال روسي جديد في مدينة خيرسون، جنوبي البلاد.

وقالت رئاسة الأركان الأوكرانية، في بيان، إن القوات المسلحة الوطنية تمكنت من قتل قائد الجيش الثامن الروسي الفريق آندريه موردفيتشيف، في منطقة تشيرنوبايفكا التابعة لخيرسون.

وبذلك ارتفع عدد الجنرالات الروس الذي قتلوا خلال العملية العسكرية في أوكرانيا إلى 5، بحسب سلطات كييف.

وفي 24 فبراير/شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً في سيادتها".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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