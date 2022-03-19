سياسة
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فرنسا.. المرشح اليميني إريك زمور يتعهد بزيارة الجزائر وإصلاح العلاقات معها
تعهد إريك زمور، المرشح للانتخابات الرئاسية الفرنسية عن التيار اليميني المتطرف، في لقاء جماهيري مع أنصاره أمس الجمعة، بزيارة الجزائر في الصيف وإصلاح العلاقات معها، إذا فاز في الانتخابات.
فرنسا.. المرشح اليميني إريك زمور يتعهد بزيارة الجزائر وإصلاح العلاقات معها
  إيريك زمور يتعهد بزيارة الجزائر صيفاً             / AFP
19 مارس 2022

قال إريك زمور، المرشح للانتخابات الرئاسية الفرنسية والمحسوب على اليمين المتطرف، في خطاب جماهيري أمس الجمعة في مدينة ميتز، أنه ينوي زيارة المنطقة المغاربية إذا انتُخب رئيساً لفرنسا.

وتعهد زمور بأن تنطلق جولته في المغرب العربي في الصيف المقبل، بزيارة الجزائر، وذلك لإصلاح العلاقات معها.

وأكد زمور بأنه يريد إرساء علاقات احترام مع الجزائر. وأضاف: “أريد جعل فرنسا قوية تعيد تأكيد نفسها كقوة متوسطة، وسأتعامل مع الجزائر كدولة ناضجة”.

وينحدر زمور من عائلة يهودية ذات أصول جزائرية.

وستجرى الانتخابات الرئاسية الفرنسية في 10 أبريل/نيسان المقبل. ويتنافس على الدخول إلى قصر الإليزيه عدد من السياسيين من مختلف التيارات السياسية، فيما يحاول الرئيس الحالي، إيمانويل ماكرون، الظفر بولاية ثانية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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