نقلت باحثة روسية-أمريكية في جامعة هارفارد عن مصادر بالاستخبارات العراقية، قولها إن عناصر من تنظيم PKK الإرهابي باتوا في أوكرانيا للقتال إلى جانب روسيا.

وقالت الباحثة المختصة في حركات التمرد والحركات المسلحة، في تغريدة على تويتر، إن "عناصر تنظيم PKK باتوا في أوكرانيا بالفعل مع الجانب الروسي".

وأضافت: "قبل ذلك كانوا في حرب قره باغ مع الجانب الأرميني عام 2020. اختصاصهم الوحيد هو التمرد (وهم جيدون جداً فيه)، لذلك نستطيع التكهّن بدورهم هنا".

وكان مسؤولون أوكرانيون وغربيون، تحدثوا في وقت سابق عن أن روسيا تسعى لجلب مقاتلين من بلدان الشرق الأوسط، للاستعانة بهم في هجومها العسكري على أوكرانيا الذي انطلق منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي.

وقاتل تنظيم PKK الإرهابي أيضاً عام 2020 إلى جانب الجيش الأرميني في قره باغ ضد الجيش الأذربيجاني، وهو ما اعترف به قادة في التنظيم لاحقاً، حسب وكالة الأناضول.

وقالت مصادر أمنية تركية، آنذاك، أن لائقة غولتين، إحدى القياديات في المنظمة الإرهابية، اعترفت لوسيلة إعلامية تابعة للتنظيم، بأن عناصر PKK توجهوا بالفعل إلى إقليم قره باغ.