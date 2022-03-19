اتهمت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، السبت، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستخدام المفاوضات مع أوكرانيا كـ "ستار دخاني" مع تصعيد عملياته العسكرية ضد الأخيرة.

وقالت تراس، في مقابلة مع صحيفة التايمز المحلية إنها "متشككة جداً"حيال جدية روسيا في المحادثات، متهمة القوات الروسية بمحاولة خلق مساحة لإعادة التجمع وفتح حملتها المتوقفة.

وفي 14 مارس/آذار الجاري، انطلقت الجولة الرابعة من المفاوضات الرامية إلى إيجاد حل للأز مة الأوكرانية الروسية، عبر تقنية الاتصال المرئي، وذلك على خلاف الجولات السابقة.

وعقدت الجولتان الأولى والثانية في بيلاروسيا، أما اللقاء الثالث فكان بين وزيرَي الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأوكراني دميترو كوليبا في تركيا، الخميس قبل الماضي.

وأضافت الوزيرة البريطانية: "لا نرى أي انسحاب جدي للقوات الروسية أو مقترحات جادة مطروحة على الطاولة".

وتابعت أن روسيا ستلجأ إلى أعمال عنف "أسوأ وأسوأ" مع تعثر حملتها العسكرية.

بدوره، قال رئيس وكالة الاستخبارات الدفاعية البريطانية، اللفتنانت جنرال جيم هوكنهول، إن القوات الروسية تحولت إلى "استراتيجية الاستنزاف" بعد فشلها في السيطرة على المدن الأوكرانية الكبرى خلال العملية المستمرة منذ ثلاثة أسابيع.

في سياق متصل، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، السبت، إن عودة العلاقات إلى طبيعتها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ستكون خطأ بعد غزو موسكو لأوكرانيا.

وأضاف جونسون في مؤتمر لحزب المحافظين "محاولة إعادة العلاقات إلى طبيعتها مع بوتين بعد ذلك، مثلما فعلنا في 2014، ستكون بمثابة ارتكاب الخطأ نفسه مرة أخرى".