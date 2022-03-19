سياسة
2 دقيقة قراءة
وزير الخارجية التركي: المنظمات الدولية بحاجة للإصلاح وفي مقدمتها مجلس الأمن
أكد وزير الخارجية التركي على ضرورة إعادة هيكلة بنية مجلس الأمن الدولي، مكرراً مبدأ بلاده في هذا الخصوص "العالم أكبر من خمسة"، وقال إن الأزمة الروسية الأوكرانية أظهرت مجدداً حاجة المنظمات الدولية للإصلاح.
وزير الخارجية التركي: المنظمات الدولية بحاجة للإصلاح وفي مقدمتها مجلس الأمن
جاوش أوغلو أكد أن الأزمة الروسية الأوكرانية والتطورات الأخيرة في المنطقة، أظهرت مجدداً حاجة المنظمات الدولية للإصلاح / AA
19 مارس 2022

قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، إن الأزمة الروسية الأوكرانية أظهرت مجدداً حاجة المنظمات الدولية إلى الإصلاح، وعلى رأسها مجلس الأمن.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الياباني هاياشي يوشيماسا، السبت، عقب عقدهما اجتماعاً ثنائياً في ولاية أنطاليا، جنوب غربي تركيا.

وأوضح جاوش أوغلو أن العلاقات الثنائية بين تركيا واليابان ارتقت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية عام 2013، وأن البلدين سيحتفلان بالذكرى المئوية لتأسيس العلاقات الدبلوماسية في 2024.

وأضاف أنه تناول مع نظيره، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها.

وأردف أنهما بحثا سبل تحقيق التوازن في العلاقات التجارية الثنائية، وأكدا أن التوقيع على اتفاق الشراكة الاقتصادية في أسرع وقت سيؤدي إلى زيادة التجارة بين الجانبين.

ولفت إلى أن تركيا أطلقت في 2019 مبادرة "آسيا مجدداً"، مؤكداً أن اليابان تحمل أهمية كبيرة في هذا الصدد.

وأشار إلى التقارب التركي الياباني في وجهات النظر في المنصات الدولية، معرباً عن رغبة البلدين في تعزيز التعاون الثنائي في هذا الصعيد.

وجدد دعم بلاده لترشح اليابان لعضوية مجلس الأمن لعامي 2023 و2024 .

وأكد أن الأزمة الروسية الأوكرانية والتطورات الأخيرة في المنطقة، أظهرت مجدداً حاجة المنظمات الدولية للإصلاح، وفي مقدمتها مجلس الأمن.

وشدد جاوش أوغلو في أكثر من مناسبة على ضرورة إعادة هيكلة بنية مجلس الأمن الدولي، مكرراً مبدأ بلاده في هذا الخصوص "العالم أكبر من خمسة."

وترى تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان، أنه توجد حاجة ماسة إلى "أمم متحدة" تعكس التعددية الثقافية والتعددية القطبية من أجل ضمان سلام عالمي عادل وأكثر استدامة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us