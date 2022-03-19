سياسة
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اليمن يعلن نزوح أكثر من 116 ألف شخص في مأرب خلال 2021
نزح أكثر من 116 ألف شخص جراء تصاعد القتال في محافظة مأرب خلال 2021. وتجاوز عدد النازحين في مأرب منذ اندلاع النزاع قبل 7 سنوات، مليونين و200 ألف.
اليمن يعلن نزوح أكثر من 116 ألف شخص في مأرب خلال 2021
 نزوح 116 ألفاً و422 شخصاً جراء تصاعد القتال في مأرب خلال العام الماضي / AFP
19 مارس 2022

أعلنت الحكومة اليمنية، السبت، نزوح أكثر من 116 ألف شخص جراء تصاعد القتال في محافظة مأرب خلال 2021.

جاء ذلك حسب تقرير صادر عن الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة مأرب (حكومية).

وذكر التقرير "أن الوحدة وثقت نزوح 116 ألفاً و422 شخصاً جراء تصاعد القتال في عدد من مديريات مأرب خلال العام الماضي".

وأضاف أن "غالبية هؤلاء نزحوا باتجاه مديريتي المدينة والوادي (تخضعان لسيطرة الحكومة) بالمحافظة نفسها".

وأشار التقرير، إلى أنه "منذ اندلاع النزاع (في اليمن) قبل 7 سنوات، تجاوز عدد النازحين في مأرب مليونين و200 ألف نازح ونازحة".

ومنذ بداية فبراير/شباط 2021، كثف الحوثيون هجماتهم على مأرب للسيطرة على أهم معاقل الحكومة، والمقر الرئيس لوزارة الدفاع، وثروات من النفط والغاز، ومحطة لتوليد الكهرباء تعمل بالغاز الطبيعي كانت قبل الحرب تغذي معظم المحافظات بالتيار الكهربائي.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حرباً مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.

وحتى نهاية 2021، أودت الحرب بحياة 377 ألف شخص، وكبدت اقتصاد اليمن 126 مليار دولار، وبات معظم السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات، في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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