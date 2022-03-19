سياسة
3 دقيقة قراءة
واشنطن ترسل وحدة مدرعات للناتو في بلغاريا وكييف تطالب الصين بإدانة روسيا
أعلن رئيس الوزراء البلغاري كيريل بيتكوف أن الولايات المتحدة سترسل وحدة مدرعات من طراز سترايكر إلى وحدتها التابعة للقيادة العليا للناتو في أوروبا ببلغاريا، في حين طالب مستشار الرئيس الأوكراني الصين بإدانة الهجوم الروسي.
واشنطن ترسل وحدة مدرعات للناتو في بلغاريا وكييف تطالب الصين بإدانة روسيا
رئيس الوزراء البلغاري قال إن أمن بلاده مرتبط بالدفاع المشترك مع حلفائها في الناتو / AFP
19 مارس 2022

تعتزم واشنطن إرسال وحدة مدرعات من طراز "سترايكر" إلى قيادة حلف شمال الأطلسي "ناتو" في بلغاريا، على خلفية الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وأعرب رئيس الوزراء البلغاري كيريل بيتكوف، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، السبت، عن شكره للولايات المتحدة على دعمها لبلاده.

وقال بيتكوف إن الحرب التي شنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أوكرانيا، عرضت أوروبا كلها للخطر.

وأضاف: "للأسف لم يعد بإمكان أي دولة بعد الآن أن تعيش مخدوعة بأنها آمنة بمفردها، ولا يمكن لأي دولة ضمان أمنها بمفردها في ظل هذه البيئة المعقدة".

وأشار إلى أن أمن بلغاريا مرتبط بالدفاع المشترك مع حلفائها في الناتو.

وتابع: "الولايات المتحدة سترسل وحدة مدرعات من طراز سترايكر إلى وحدتها التابعة للقيادة العليا للناتو في أوروبا ببلغاريا".

وأوضح أن حكومته ستعرض تعيين ضابط بلغاري لقيادة هذه الوحدة العسكرية، وتتطلع إلى دعم بقية الحلفاء في هذا الصدد.

بدوره، وصف وزير الدفاع الأمريكي الحرب الدائرة في أوكرانيا بأنها "مأساة"، وأن الهجوم الروسي أدى إلى خسائر مروعة في الأرواح.

وأكد أوستن أن الولايات المتحدة ستواصل جهودها من أجل ضمان السلام الدائم في أوروبا.

وفي سياق آخر، دعت الرئاسة الأوكرانية الصين السبت، إلى الانضمام إلى الدول الغربية في "إدانة الهمجية الروسية" في أوكرانيا، غداة تحذير الولايات المتحدة لبكين من العواقب التي قد تحصل في حال دعمت الصين موسكو في غزوها.

وكتب مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولياك على تويتر "يمكن أن تكون الصين عنصراً مهماً في نظام الأمن العالمي إذا اتّخذت القرار الصائب أي دعم حلف الدول المتحضّرة وإدانة الهمجية الروسية".

وفي 24 فبراير/شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية، تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "الناتو" والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً في سيادتها".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us