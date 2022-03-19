سياسة
5 دقيقة قراءة
فرار صعب ومصير مجهول.. أوكرانية تفرُّ إلى قطاع غزة مع زوجها الفلسطيني
هربت الأوكرانية فيكتوريا روجر، برفقة زوجها الفلسطيني إبراهيم صيدم إلى قطاع غزة المحاصر، بعد اشتداد القصف الروسي على مدينة فينيتسيا التي كانا يعيشان فيها.
فرار صعب ومصير مجهول.. أوكرانية تفرُّ إلى قطاع غزة مع زوجها الفلسطيني
 الأوكرانية فيكتوريا روجر فرIت برفقة زوجها الفلسطيني إلى قطاع غزة / AA
19 مارس 2022

فراراً من الحرب في بلادها، حطت الأوكرانية فيكتوريا روجر، برفقة زوجها الفلسطيني إبراهيم صيدم، الرحال في قطاع غزة، وهما محملان بـ"ذكريات جميلة".

كانت هذه العائلة تقطن في مدينة فينيتسيا وسط أوكرانيا، التي شهدت قصفاً عنيفاً منذ الأيام الأولى للهجوم العسكري الروسي الذي بدأ في 24 فبراير/شباط الماضي.

وكانت الشابة الأوكرانية (21 عاماً) في العام الرابع من دراسة الصيدلة في جامعة طبية بالعاصمة كييف، قبل أن تغادر بلادها وتحط الرحال في غزة.‎

"كان يوماً مروعاً"، هكذا وصفت الأوكرانية اليوم الذي قررت فيه مغادرة بلادها برفقة زوجها، الذي ارتبطت به منذ عامين ونصف، مخلّفة وراءها عائلتها وأصدقاءها وأحبابها، تحت القصف الروسي.

- مصير مجهول

تقول "روجر": "تركنا الأهل والأصدقاء ونحن نجهل مصيرهم، ثم جئنا إلى مدينة مصيرها غير معروف".

وتشير إلى أن قرار مغادرة أوكرانيا هرباً من الحرب، إلى منطقة ليست آمنة بالمطلق، وتشهد بين الفينة والأخرى حروباً عسكرية، لم يكن بالأمر السهل.

لكنها تعتبر أن قطاع غزة، في ظل الأوضاع الميدانية المستقرة نوعاً ما التي يعيشها في هذه الأيام، يعد أكثر أمناً من بلدها أوكرانيا.

وتضيف الشابة الأوكرانية: "زوجي فلسطيني من قطاع غزة، لم يكن لدينا خيار تحت القصف الروسي، إلا مغادرة البلاد إلى المنطقة التي يعود إليها زوجي، وهي غزة".

ومع ذلك، تبقى لدى "روجر" بعض التخوفات من اندلاع حرب جديدة في غزة، بخاصة أنها كانت تتابع أولاً بأول أحداث الحرب الإسرائيلية الأخيرة على القطاع، في مايو/أيار الماضي.

وعلى مدى أكثر من 15 عاماً من حصار غزة، شن الجيش الإسرائيلي 4 حروب (2008، 2012، 2014، 2021) على القطاع، تخللتها اعتداءات عسكرية متكررة، أودت بحياة آلاف الفلسطينيين، وتسببت بدمار كبير في البنى التحتية.

وبخصوص المغادرة من أوكرانيا إلى غزة، وصفتها روجر بأنها كانت "صعبة نوعاً ما"، بخاصة أنها غادرت البلاد وهي "مُحمّلة بالذكريات الجميلة".

وبعد وصولها إلى غزة، حيث تقطن عائلة زوجها، شعرت الأوكرانية بنوع من الراحة، لا سيما أنها لاقت "ترحيباً كبيراً" من السكان هناك.

وأعربت عن آمالها أن يعيش سكان غزة حياة آمنة وسعيدة، متمنية أيضاً انتهاء الحرب في بلادها.

- فرار صعب

بدوره، قال الزوج صيدم، إن "خراباً كبيراً" حل بمدينة فينيتسيا، منذ الأيام الأولى للهجمات الروسية، التي استهدفت مرافق حيوية هناك.

ويضيف، لوكالة الأناضول، أن الضربات على المدينة التي كانت تمتاز بطبيعتها الخلابة، بقيت متواصلة حيث هرع المواطنون الأوكرانيون من منازلهم، وبحثوا عن مناطق أكثر أمناً في الشوارع أو الأماكن العامة.

ويوضح صيدم، الذي وصل مع زوجته إلى غزة في 3 مارس/آذار الجاري، أن "اليوم الأول من الضربات الروسية التي استهدفت المدينة التي كان يقطن فيها، كان مُخيفاً".

ويلفت إلى أنه للمرة الأولى، يسمع صفارات الإنذار تدوّي بالتزامن مع القصف.

واعتاد صيدم، كباقي سكان غزة، سماع أصوات القصف الإسرائيلي خلال الحروب الأربع والاعتداءات العسكرية المتعددة، دون دوي صفارات الإنذار التي يخلو منها القطاع.

ويبين أنه قرر مغادرة أوكرانيا، بعد اشتداد القصف الروسي، حيث فرّ برفقة زوجته، وعدد من الطلبة الفلسطينيين إلى الحدود الرومانية، التي انطلقوا منها إلى العاصمة المصرية القاهرة، ومن ثم إلى قطاع غزة.

ويتابع الطالب الفلسطيني، "لم يكن الطريق آمنا وسهلاً، بل واجهنا الكثير من الصعوبات والمخاطر، والتفتيش على الطريق وفي الحدود".

وغادر صيدم قطاع غزة إلى أوكرانيا نهاية 2017، لدراسة الطب العام، وهو اليوم في عامه الدراسي الرابع، ومن المقرر أن يتخرج بعد نحو عامين، وفق قوله.

ويؤكد الطالب الفلسطيني أنه سيعود إلى أوكرانيا بعد انتهاء الحرب، لافتاً إلى أن عائلة زوجته لا تزال هناك.

ومنذ بدء الهجوم العسكري الروسي، وصل إلى قطاع غزة عدد من الطلبة الفلسطينيين الذين كانوا يدرسون في أوكرانيا، هرباً من الأحداث هناك.

وفي 24 فبراير/شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us