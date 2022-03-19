شهد أحد المساجد بمدينة "ميسيسوجا" الكندية، السبت، هجوماً خلال صلاة الفجر، لم يسفر عن أي ضحايا.

وقال إمام المسجد إبراهيم هندي، في حديث لوكالة الأناضول، إن المصلّين سمعوا ضجيجاً لرجل وهو يرش "رذاذ الفلفل" فوقهم أثناء صلاة الفجر.

وأضاف أن "المصلين استداروا ورأوا أن الرجل يحمل فأساً بيده، بينما كان يرشهم برذاذ الفلفل".

وقال إن الأمر بدا وكأن الرجل أراد "رش الجميع بالفلفل قبل أن يهاجمهم"، مضيفاً أن الموجودين في المسجد "سرعان ما تغلبوا" على المهاجم.

وأشار إلى أن شاباً (19 عاماً) تمكن من طرح المهاجم أرضاً وتثبيته مع بقية المصلين، حتى وصول الشرطة.

وأكد أن "أحداً لم يصب بجروح خطيرة"، لكن عدداً من المصلين "ما زالوا يشعرون بآثار رذاذ الفلفل".

وأصدرت الشرطة المحلية بمنطقة "بيل" في "أونتاريو" الكندية بياناً، قالت فيه إن "ضباطاً من الفرقة 12 ألقوا القبض على رجل مسؤول عن جريمة محتملة بدافع الكراهية، وقعت في مسجد بمدينة ميسيسوجا".

وأشار البيان إلى أنه "في حوالي الساعة 7 صباحاً (11:00 ت.غ) دخل رجل إلى المسجد، وأ طلق رذاذ الفلفل تجاه الموجودين في المسجد، وهو يلوح بفأس".

وأضاف أنه "سرعان ما أحكم المصلون في المسجد قبضتهم على الرجل حتى وصلت الشرطة"، مبيناً أن التحقيق في الحادثة "جارٍ".

وحول الحادثة، أصدر المجلس الوطني للمسلمين الكنديين بياناً قال فيه: "مجتمعنا لن ينكسر أبداً، ونحن نرفض التخويف".

وبدوره، وصف رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، في تغريدة عبر تويتر، الحادث بأنه "مزعج للغاية"، مؤكداً "إدانته بشدة".

وأضاف ترودو: "إنني أدين بشدة هذا العنف، الذي لا مكان له في كندا".

وتابع قائلاً إنني "أود أيضاً أن أشيد بشجاعة المصلين الذين كانوا في مكان الهجوم هذا الصباح".