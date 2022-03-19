سياسة
2 دقيقة قراءة
كندا.. مهاجم يستهدف مصلين خلال صلاة الفجر بـ"رذاذ الفلفل"
تعرض أحد مساجد مدينة "ميسيسوجا" الكندية، لهجوم لم يسفر عن ضحايا خلال صلاة الفجر. ووفق إمام المسجد فإن المصلّين سمعوا ضجيجاً لرجل وهو يقوم برش "رذاذ الفلفل" فوقهم أثناء الصلاة.
كندا.. مهاجم يستهدف مصلين خلال صلاة الفجر بـ"رذاذ الفلفل"
تمكن شاب يبلغ من العمر (19 عاماً) من طرح المهاجم أرضاً وتثبيته مع بقية المصلين حتى وصول الشرطة / AA
19 مارس 2022

شهد أحد المساجد بمدينة "ميسيسوجا" الكندية، السبت، هجوماً خلال صلاة الفجر، لم يسفر عن أي ضحايا.

وقال إمام المسجد إبراهيم هندي، في حديث لوكالة الأناضول، إن المصلّين سمعوا ضجيجاً لرجل وهو يرش "رذاذ الفلفل" فوقهم أثناء صلاة الفجر.

وأضاف أن "المصلين استداروا ورأوا أن الرجل يحمل فأساً بيده، بينما كان يرشهم برذاذ الفلفل".

وقال إن الأمر بدا وكأن الرجل أراد "رش الجميع بالفلفل قبل أن يهاجمهم"، مضيفاً أن الموجودين في المسجد "سرعان ما تغلبوا" على المهاجم.

وأشار إلى أن شاباً (19 عاماً) تمكن من طرح المهاجم أرضاً وتثبيته مع بقية المصلين، حتى وصول الشرطة.

وأكد أن "أحداً لم يصب بجروح خطيرة"، لكن عدداً من المصلين "ما زالوا يشعرون بآثار رذاذ الفلفل".

وأصدرت الشرطة المحلية بمنطقة "بيل" في "أونتاريو" الكندية بياناً، قالت فيه إن "ضباطاً من الفرقة 12 ألقوا القبض على رجل مسؤول عن جريمة محتملة بدافع الكراهية، وقعت في مسجد بمدينة ميسيسوجا".

وأشار البيان إلى أنه "في حوالي الساعة 7 صباحاً (11:00 ت.غ) دخل رجل إلى المسجد، وأ طلق رذاذ الفلفل تجاه الموجودين في المسجد، وهو يلوح بفأس".

وأضاف أنه "سرعان ما أحكم المصلون في المسجد قبضتهم على الرجل حتى وصلت الشرطة"، مبيناً أن التحقيق في الحادثة "جارٍ".

وحول الحادثة، أصدر المجلس الوطني للمسلمين الكنديين بياناً قال فيه: "مجتمعنا لن ينكسر أبداً، ونحن نرفض التخويف".

وبدوره، وصف رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، في تغريدة عبر تويتر، الحادث بأنه "مزعج للغاية"، مؤكداً "إدانته بشدة".

وأضاف ترودو: "إنني أدين بشدة هذا العنف، الذي لا مكان له في كندا".

وتابع قائلاً إنني "أود أيضاً أن أشيد بشجاعة المصلين الذين كانوا في مكان الهجوم هذا الصباح".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us