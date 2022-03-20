سياسة
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"حياة السود مهمة".. آلاف يتظاهرون في فرنسا تنديداً بالعنصرية وعنف الشرطة
تظاهر آلاف في باريس ومدن فرنسية أخرى السبت احتجاجاً على العنصرية وعنف الشرطة. وسار المتظاهرون خلف لافتة تدين "جرائم الدولة"، وحمل آخرون لافتات كُتب عليها شعار "حياة السود مهمة".
"حياة السود مهمة".. آلاف يتظاهرون في فرنسا تنديداً بالعنصرية وعنف الشرطة
الآلاف يتظاهرون في مدن فرنسية عدة احتجاجا على العنصرية وعنف الشرطة / AFP
20 مارس 2022

تظاهر آلاف في باريس ومدن فرنسية أخرى السبت احتجاجاً على العنصرية وعنف الشرطة.

في العاصمة باريس، سار المتظاهرون في وسط المدينة خلف لافتة تدين "جرائم الدولة"، وحمل آخرون لافتات كُتب عليها شعار "حياة السود مهمة".

كما تحدث عديد من المشاركين في المسيرة لسرد قصص أفراد من عائلاتهم لقوا حتفهم على أيدي الشرطة.

وتشير أرقام وزارة الداخلية إلى أن عدد المشاركين بلغ 2100 متظاهر، لكن منظّمي المسيرة قدّروا العدد بثمانية إلى عشرة آلاف.

وقالت وزارة الداخلية إن 11 احتجاجاً آخر نُظّم في أماكن أخرى في فرنسا، مُقدرةً أن إجمالي عدد المشاركين في هذه الاحتجاجات ناهز 1400 متظاهر.

ونُظّمت احتجاجات في بوردو وتولوز جنوب غرب البلاد وليون في جنوب شرقها.

وجاءت تظاهرات السبت عشيّة اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري الذي يُحيا في 21 مارس/آذار تكريماً لذكرى مقتل 69 متظاهراً سلمياً في جنوب إفريقيا برصاص الشرطة عام 1960 في ظل نظام الفصل العنصري.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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