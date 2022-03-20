سياسة
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أوكرانيا تدعو الصين لإدانة "الهمجية الروسية".. وبكين: نقف على الجانب الصحيح
قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي الأحد إن الصين تقف على الجانب الصحيح من التاريخ بشأن الأزمة الأوكرانية كما سيثبت الوقت ذلك، فيما تدعوها كييف لإدانة "الهمجية الروسية".
أوكرانيا تدعو الصين لإدانة "الهمجية الروسية".. وبكين: نقف على الجانب الصحيح
سقط عشرات القتلى في أوكرانيا نتيجة ضربات روسية جديدة شملت استعمال طراز جديد من صاروخ فرط صوتي. / AP
20 مارس 2022

قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي الأحد إن الصين تقف على الجانب الصحيح من التاريخ بشأن الأزمة الأوكرانية كما سيثبت الوقت ذلك، وإن موقفها يتماشى مع رغبات معظم الدول، فيما تضغط كييف من أجل إدانة صينية واضحة لما وصفته بـ"الهمجية الروسية".

ونقل بيان نشرته وزارة الخارجية الصينية عن وانغ، قوله للصحفيين مساء السبت إن "الصين لن تقبل أبداً أي إكراه أو ضغط خارجي، وتعارض أي اتهامات لا أساس لها أو مريبة ضد الصين".

وجاءت تصريحات وانغ بعد أن حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الصيني شي جين بينغ، الجمعة، من "العواقب" إذا قدمت بكين دعماً مادياً للهجوم الروسي على أوكرانيا.

وقال شي خلال اتصال لبايدن إنه "لا بد من انتهاء الحرب في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن"، داعياً دول حلف شمال الأطلسي إلى إجراء حوار مع موسكو.

ولكنه لم يُلقِ باللوم على روسيا وذلك حسب بيانات أصدرتها بكين بشأن الاتصال.

وقال وانغ إن أهم رسالة بعث بها شي هي أن الصين تمثل دائماً قوة للحفاظ على السلام العالمي.

وفي وقت سابق السبت دعت الرئاسة الأوكرانية الصين إلى الانضمام إلى الدول الغربية في "إدانة الهمجية الروسية" في أوكرانيا، بعد أن سقط عشرات القتلى نتيجة ضربات روسية جديدة شملت استعمال طراز جديد من صاروخ فرط صوتي.

وكتب مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولياك، على تويتر: "يمكن أن تكون الصين عنصراً مهماً في نظام الأمن العالمي إذا اتّخذت القرار الصائب، أي دعم حلف الدول المتحضّرة وإدانة الهمجية الروسية".

وأورد التلفزيون الصيني أن الرئيس الصيني شي جينبينغ قال لنظيره الأمريكي جو بايدن، في اتصال الجمعة، إن "الأزمة الأوكرانية ليست أمراً كنا نود رؤيته، وإن النزاعات العسكرية ليست من مصلحة أحد".

وقال شي أيضاً: "بصفتنا عضوين دائمين في مجلس الأمن الدولي وأكبر اقتصادين في العالم، ليس لنا ألا نقود العلاقات الصينية الأمريكية على المسار الصحيح فحسب، بل أن نتحمل كذلك المسؤوليات الدولية المتوجبة علينا وأن نعمل على إرساء السلام والطمأنينة في العالم".

واعتبر شي حسب التقرير التلفزيوني المقتضب أن "العلاقات بين الدول لا يمكن أن تصل إلى حد الأعمال العسكرية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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