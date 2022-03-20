نشرت وزارة الخارجية الأوكرانية الأحد مقطع فيديو يُظهر تكريم مواطنين لجندي قُتل خلال أحد المعارك، وأعادت السلطات جثته لدفنها في مسقط رأسه.

ويظهر في الفيديو، الذي تبلغ مدته 35 ثانية، مواطنون يركعون على ركبهم على جانب طريق، احتراماً للجندي القتيل، أثناء مرور موكب نعشه.

وقالت الوزارة في منشور على تويتر "يركع المئات من السكان المحليين على ركبهم بجوانب الطريق، تكريماً لبطل أوكراني (...) أعيدت جثته إلى مسقط رأسه لدفنه".

وأضافت الوزارة: "المجد والخلود لأبطالنا"، دون ذكر اسم الجندي القتيل أو المدينة.

وفي سياق متصل، قُتل وأُصيب عشرات الجنود الأوكرانيين، في هجوم استهدف ثكنة عسكرية في مدينة ميكولايف بجنوب أوكرانيا.

كما قُتل 35 جندياً وأُصيب عشرات، الأسبوع الماضي بقصف روسي لقاعدة عسكرية أوكرانية في يافوريف غرب أوكرانيا، قرب الحدود البولندية.

وقتل وأصيب آلاف المدنيين والعسكريين بمختلف المدن الأوكرانية منذ بدء الهجوم الروسي في 24 فبراير/شباط الماضي.