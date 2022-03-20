استقال ثلاثة من الأثرياء اليهود يشتبه في أنهم على صلة بالرئيس فلاديمير بوتين، من منظمة كبيرة للعمل الخيري ساهموا في تأسيسها، بعد فرض عقوبات عليهم، جراء الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وأعلنت مجموعة "جينيسيس - Genesis" للأعمال الخيرية في بيان، إن ميخائيل فريدمان وبيتر آفين وجيرمان خان سيتخلون عن أدوارهم في المجموعة.

وأوضح البيان أنه "من أجل السماح للمنظمة بالبقاء وفيّة لمهمتها والبناء على الأسس التي وضعناها خلال السنوات الـ15 الماضية، استقال الثلاثة من مجلس الإدارة".

وقد فرضت عقوبات دولية على الأثرياء الثلاثة للاشتباه في صلاتهم ببوتين.

ونفى فريدمان المولود في أوكرانيا وأحد أغنى الرجال في روسيا، وآفين المولود في روسيا، وجود "أي علاقات مالية أو سياسية" مع بوتين.

من جانبها، أكدت المنظمة أنها تسعى إلى "تعزيز الهوية اليهودية بين اليهود الناطقين بالروسية في جميع أنحاء العالم، وتعزيز التفاهم بين اليهود الذين يعيشون في إسرائيل وفي الشتات".

كما تعهدت المنظمة بتقديم عشرة ملايين دولار لمساعدة "اليهود المتضررين من الأزمة في أوكرانيا".

وأشار رئيس مجلس إدارة المنظمة جينادي غازين، إلى أنه ظل في منصبه، مؤكداً أن استقالة الأثرياء الثلاثة لن يكون لها انعكاسات على التزامات "جينيسيس".

ومنذ هجوم روسيا على أوكرانيا في 24 فبراير/شباط، حرصت إسرائيل على عدم إدانة الهجوم الذي شنته روسيا بشدة، مؤكدة على الصلات القوية التي تربطها بموسكو وكييف على حد سواء.

وسيلقي الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي خطاباً أمام النواب الإسرائيليين، عبر الفيديو، في وقت لاحق الأحد.