سياسة
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أرباح أرامكو السعودية تقفز بنسبة 124% خلال 2021.. كم بلغت؟
قفزت أرباح أكبر شركة نفط في العالم، أرامكو السعودية بنسبة 124.4 في المئة، فيما أرجعت الشركة سبب ارتفاع الأرباح إلى ارتفاع أسعار النفط الخام، والزيادة الكبيرة في هوامش الربح من أعمال التكرير والكيماويات.
أرباح أرامكو السعودية تقفز بنسبة 124% خلال 2021.. كم بلغت؟
أعلنت الشركة عن توزيع أرباح نقدية على مساهميها بقيمة 70.33 مليار ريال. / AFP
20 مارس 2022

قفزت أرباح شركة أرامكو السعودية، أكبر شركة نفط في العالم، بنسبة 124.4 في المئة خلال عام 2021، إلى 412.1 مليار ريال (110 مليارات دولار).

وعام 2020، سجلت "أرامكو السعودية" أرباحاً قيمتها 183.8 مليار ريال (49 مليار دولار)، وفق ما أعلنته على موقع البورصة المحلية.

وأرجعت الشركة سبب ارتفاع الأرباح إلى ارتفاع أسعار النفط الخام، وتوحيد نتائج أعمال سابك لسنة كاملة، والزيادة الكبيرة في هوامش الربح من أعمال التكرير والكيماويات.

وشهد عام 2020 تفشي فيروس "كورونا"، الذي أثر بدوره على أسعار عديد من أسعار السلع والخدمات ومنها النفط، فيما استعاد الخام عافيته في 2021.

وأعلنت الشركة توزيع أرباح نقدية على مساهميها بقيمة 70.33 مليار ريال (18.76 مليار دولار) عن الربع الرابع 2021 بـ0.352 ريال للسهم.

كما أوصى مجلس إدارة الشركة الجمعية العامة غير العادية، بتوزيع أسهم منح للمساهمين عبر رسملة 15 مليار ريال من الأرباح، وذلك بمنح سهم واحد لكل عشرة أسهم يملكها المساهمون.

وأعلنت الشركة تفاصيل استراتيجيتها للنمو في أعمالها بقطاع التنقيب والإنتاج، والتي تتضمن الاستمرار في زيادة الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة إلى 13 مليون برميل في اليوم بحلول عام 2027، واحتمال زيادة إنتاج الغاز بأكثر من 50 في المئة بحلول 2030.

وفي أعمال التكرير والمعالجة والتسويق، تخطط الشركة لتوسيع قدرة تحويل ما يصل إلى 4 ملايين برميل في اليوم من السوائل، إلى كيميائيات لخلق قيمة إضافية ومستدامة من برميل النفط.

كما تعتزم أرامكو السعودية أيضاً، تطوير قدراتها في إنتاج وتصدير الهيدروجين وأن تصبح رائدة عالمياً في احتجاز وتخزين الكربون.

وفي تعليقه على النتائج، قال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، أمين الناصر: "إن النظرة الحالية إلى سوق النفط تبدو متقلبة، غير أن خططنا الاستثمارية تهدف إلى الاستفادة من الطلب المتزايد على المدى الطويل للحصول على طاقة موثوقة ومستدامة وبأسعار معقولة".

وتابع: "نواصل استثماراتنا في احتجاز وتخزين الكربون، ومصادر الطاقة المتجددة، وإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون، التي تدعم التحول في قطاع الطاقة على مستوى العالم، وتُسهم في تحقيق طموحنا للوصول إلى الحياد الصفري في الانبعاثات الكربونية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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