قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد إن قواتها قصفت أوكرانيا بصواريخ كروز من سفن في البحر الأسود وبحر قزوين وأطلقت صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت من المجال الجوي لشبه جزيرة القرم.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع إيجور كوناشينكوف إن روسيا نفّذت ضربات على البنية التحتية العسكرية الأوكرانية مساء أمس السبت وصباح اليوم.

وأضاف أن "صواريخ كروز من طراز كاليبر أُطلقت من مياه البحر الأسود على مصنع نيجين الذي يُصلح العربات المدرعة الأوكرانية التي تضررت خلال القتال".

صواريخ فرط صوتية مجدداً

أكدت روسيا الأحد لليوم الثاني على التوالي أنها استخدمت صواريخ فرط صوتية في أوكرانيا، هذه المرة لتدمير مخازن وقود للجيش الأوكراني في جنوب البلاد.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن "مخزوناً كبيراً من الوقود دُمّر بصواريخ كاليبر التي أُطلقت من بحر قزوين وكذلك صواريخ بالستية فرط صوتية أطلقها نظام كينجال من المجال الجوي لشبه جزيرة القرم". ولم تُحدد تاريخ الضربة.

وأضافت الوزارة أن الضربة وقعت في منطقة ميكولاييف لكنها لم تحدد تاريخها. وحسب الوزارة، فإن هدف العملية كان "المصدر الرئيسي لإمداد المدرعات الأوكرانية بالوقود" والمنتشرة في جنوب البلاد.

وتنتمي صواريخ كينجال (خنجر بالروسية) الباليستية وصواريخ "زيركون" العابرة إلى جيل جديد من الأسلحة التي طورتها روسيا ووصفها الرئيس فلاديمير بوتين بأنها "لا تُقهر" لأنه يفترض أن تتمكن من تجنب أنظمة دفاع العدو.

وكانت موسكو أعلنت السبت أنها أطلقت صواريخ "كينجال" على أوكرانيا. وإذا تحقق الأمر فسيكون أول استخدام معروف في ظروف القتال الحقيقية لهذا النظام الذي اختُبر لأول مرة في عام 2018.

10 ملايين لاجئ ونازح

أعلن مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، اضطرار 10 ملايين أوكراني إلى ترك منازلهم بسبب الحرب والنزوح داخل البلاد أو اللجوء إلى الدول المجاورة.

وقال غراندي في تغريدة على تويتر الأحد: "الحرب في أوكرانيا مدمرة إلى حد أنها أجبرت 10 ملايين شخص على مغادرة مناطقهم إلى مناطق أخرى داخل البلاد أو اللجوء إلى دول أخرى".

وأمس السبت ذكرت الأمم المتحدة أنّ 3 ملايين و328 ألفاً و692 أوكراني اضطروا للجوء إلى دول مجاورة.

وعبر أكثر من 2 مليون أوكراني الحدود البولندية، منذ بدء التدخل العسكري الروسي في 24 شباط/فبراير الماضي

ولجأ 518 ألفاً و269 أوكرانياً إلى رومانيا و359 ألفاً و56 إلى مولدوفا.

قصف مدرسة فيها 400 شخص

اتهمت السلطات في مدينة ماريوبول الأوكرانية الأحد الجيش الروسي بقصف مدرسة تؤوي نحو 400 شخص.

ونقلت وكالة أسوشييتد برس عن السلطات المحلية اليوم أن القصف أسفر عن تدمير مبنى المدرسة، وأن الناس بداخله ربما ظلوا تحت الأنقاض.

ولم ترد أنباء فورية عن وقوع إصابات أو ضحايا.

ولم يصدر تعليق من الجانب الروسي بخصوص اتهامه من سلطات ماريوبول بقصف المدرسة، كما لم يتسن التأكد من الرواية الأوكرانية من مصادر مستقلة.

والأربعاء اتهمت السلطات الأوكرانية القوات الروسية، بقصف مسرح في ماريوبول كان يحتمي فيه مدنيون، فيما ردت موسكو بأن القصف "استفزاز دموي" نفذته وحدات "آزوف" التابعة للجيش الأوكراني.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم إن حصار ماريوبول سيدخل التاريخ بسبب ما قال إنها جرائم حرب ارتكبتها القوات الروسية.

وفي 24 فبراير/شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية، تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "الناتو" والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً في سيادتها".​​​​​