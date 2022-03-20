سياسة
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ألمانيا تطالب بمحادثات حول اتفاق للتجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا
طالب وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر بمحادثات جديدة للتوصل إلى اتفاق للتجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بعد أن توقفت في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب.
ألمانيا تطالب بمحادثات حول اتفاق للتجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب أنهى المفاوضات حول ما يسمى شراكة التجارة والاستثمار عبر المحيط الأطلسي / Others
20 مارس 2022

نقلت صحيفة هاندلسبلات الألمانية الأحد عن وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر مطالبته بمحادثات جديدة للتوصل إلى اتفاق للتجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، رامياً إلى إحياء مناقشات أوقفها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب.

وأنهى ترمب المفاوضات حول ما يسمى شراكة التجارة والاستثمار عبر المحيط الأطلسي وعوضاً عن ذلك ركز على عدد من النزاعات التجارية مع الاتحاد الأوروبي.

وقال وزير مالية الدولة التي تملك أكبر اقتصاد في أوروبا للصحيفة "يجب أن نستأنف المفاوضات حول اتفاق للتجارة الحرة عبر المحيط الأطلسي. صار واضحاً، بخاصة الآن خلال الأزمة (الأوكرانية)، كم هي مهمة التجارة الحرة مع الشركاء حول العالم الذين يشاركوننا قيمنا".

وليس واضحاً إلى أي مدى تنال مثل هذه المحادثات دعماً في أوروبا. وفي السنوات الماضية تحدث مسؤولون تأييداً لاستئنافها بينما كان مسؤولون آخرون أكثر حذراً.

وإلى الآن لم ترد وزارة المالية الألمانية على طلبات للتعليق.

وفي بيان، لم ترد السفارة الأمريكية في برلين مباشرة على اقتراح ليندنر لكنها قالت إن مجلس التجارة والتكنولوجيا بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي القائم حالياً يضمن أن سياسات التجارة والتكنولوجيا تدعم نموا واسع النطاق.

وأضافت "تُبين الأزمة الحالية أن الولايات المتحدة وألمانيا، والاتحاد الأوروبي، شركاء لا غنى عنهم".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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