أدانت وزارة الخارجية التركية، الأحد، الهجوم الذي تعرضت له السعودية اليوم، بطائرات مسيرة وصواريخ.

وجاء في بيان الوزارة: "ندين الهجمات التي استهدفت عدة نقاط في السعودية صباح 20 مارس (آذار) بطائرات دون طيار وصواريخ".

وشدد البيان على رفض "أي هجمات إرهابية من هذا القبيل، تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتتنافى مع القوانين الدولية".

وأكد البيان تضامن تركيا مع السعودية في مواجهة هذه الهجمات.

وفي وقت سابق الأحد أعلنت وزارة الطاقة السعودية، تعرض منشآت توزيع المنتجات البترولية في جازان ومعمل ينبع للغاز الطبيعي، ومرافق شركة ينبع ساينوبك للتكرير (ياسرف) لهجمات بطائرات مسيرة، ما اعتبرته استهدافاً لزعزعة أمن إمدادات الطاقة، وبالتالي الاقتصاد العالمي ككل.

وشهدت اليمن منذ 26 مارس/آذار 2015، عمليات عسكرية بقيادة التحالف ضد الحوثيين وقوات صالح، استجابة لطلب هادي، بالتدخُّل عسكرياً في محاولة لمنع سيطرتهم على كامل البلاد، بعد سيطرتهم على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى بقوة السلاح.

ومنذ تلك العمليات، تتعرض الأراضي السعودية لهجوم مكثف بطائرات مسيرة، لكنها لا تترك أضراراً أو خسائر في الأرواح أو الممتلكات غالباً.