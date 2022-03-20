سياسة
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زيلينسكي يحذر من حرب عالمية ثالثة ومستشاره يؤكد توقف تقدم الجيش الروسي
كرر الرئيس الأوكراني استعداده للتفاوض مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، محذراّ من اندلاع حرب عالمية ثالثة إذا فشل التفاوض، فيما قال مستشار بالرئاسة الأوكرانية إن بلاده تمكنت من وقف تقدم الجيش الروسي في الجبهات كافة.
زيلينسكي يحذر من حرب عالمية ثالثة ومستشاره يؤكد توقف تقدم الجيش الروسي
الرئيس الأوكراني حذّر من اندلاع حرب عالمية ثالثة إذا فشل التفاوض مع الروس / AP
20 مارس 2022

أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الأحد، استعداده للتفاوض مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، محذراً من اندلاع حرب عالمية ثالثة إذا فشل التفاوض مع الروس.

وقال زيلينسكي، في تصريح لشبكة "CNN" الأمريكية: "أنا مستعد للتفاوض معه (بوتين). أنا مستعد لذلك منذ عامين، وأعتقد أنه بدون مفاوضات لا يمكننا إنهاء هذه الحرب".

وأضاف: "لو كان هناك فرصة بنسبة 1% لوقف هذه الحرب، فأعتقد أننا بحاجة إلى اغتنام هذه الفرصة. نحن بحاجة إلى فعل ذلك. يمكنني إخباركم عن نتيجة هذه المفاوضات على أي حال، إننا نفقد يومياً مواطنين وأناساً أبرياء على الأرض".

وتابع: "جاءت القوات الروسية لإبادتنا وقتلنا، ويمكننا أن نثبت أننا قادرون على توجيه ضربة قوية، نحن قادرون على الرد".

ومضى قائلاً: "لذا، أعتقد أنه يتعين علينا استخدام أي صيغة، وأي فرصة من أجل الحصول على إمكانية التفاوض، وإمكانية التحدث مع بوتين. ولكن إذا فشلت هذه المحاولات، فذلك يعني أن هذه حرب عالمية ثالثة".

في سياق متصل، قال مستشار الرئاسة الأوكرانية ألكسي أريستوفيتش، إن بلاده تمكنت من وقف تقدم الجيش الروسي في الجبهات كافة.

جاء ذلك في تصريح صحفي، الأحد، خلال تقييمه للعملية الروسية ضد بلاده والتي دخلت يومها الـ25.

وأوضح أن "الجانب الروسي لم يعد يتمتع بالقوة الكافية لقلب الأوضاع الجارية لصالحه".

وتابع قائلاً: "الأطراف حالياً يقومون بفعاليات تكتيكية جديدة، الاشتباكات المتبادلة مستمرة لكننا الطرف الأفضل فيها".

وأضاف أريستوفيتش أن الضغط على العسكريين في ر وسيا قد بدأ فعلياً، وأنه نتيجة عمليات التفتيش التي أجراها جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، "فإن بعض القادة في الجيش بدؤوا يُتهمون بالجبن وضعف الشخصية".

وفي 24 فبراير/شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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