تركيا تصف الاحتلال الإسرائيلي لغزة بمظهر للعقلية التوسعية والتدميرية، وأكدت أن اعتداءات إسرائيل على دول المنطقة، بما في ذلك سوريا ولبنان واليمن، تستهدف السلام والاستقرار.

ثمانية عشر شهيداً وعشرات الإصابات في مجزرة جديدة نفذها الاحتلال داخل مدرسة تؤوي نازحين في مخيم البريج وسط غزة، وأونروا تتهم إسرائيل بانتهاج سياسة تجويع ممنهجة واستخدام المساعدات سلاحاً.

مقتل ثمانية باكستانيين وإصابة العشرات في قصف صاروخي هندي، قالت نيودلهي إنها استهدفت فيه "بنى تحتية إرهابية" في باكستان رداً على الهجوم في إقليم جامو وكشمير في أبريل الماضي.