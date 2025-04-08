والثلاثاء أصدرت المحكمة (أعلى هيئة قضائية في إسرائيل) أمراً مؤقتاً في نهاية جلسة استمرت 11 ساعة لبحث التماسات المعارضة ضد إقالة بار، وقررت منع الحكومة من تنفيذ إقالة بار، أو الإعلان عن إيجاد بديل له، أو إصدار تعليمات للمسؤولين الخاضعين لسلطته، وذلك لحين حسم القضية.

وأمهلت المحكمة الحكومة ومستشارتها القضائية غالي بهاراف ميارا، حتى نهاية عيد الفصح في 19 أبريل/نيسان الجاري، للتوصل إلى حل توافقي حيال إقالة بار، وإلا فإنها ستتخذ قراراً.

ومنتقداً قرار المحكمة، قال نتنياهو: "أكد قضاة المحكمة مرات عدة خلال الجلسة أن سلطة الحكومة في إقالة جهاز الشاباك من منصبه لا جدال فيها". واستدرك: "لذلك فإن قرار المحكمة العليا تأجيل انتهاء ولايته لمدة عشرة أيام يعد أمراً محيراً".

وتابع نتنياهو: "تركز معظم تعليقات القضاة على المسائل الإجرائية، وبينها الادعاء بأن الحكومة كان ينبغي أن تسمح لرئيس الشاباك بعقد جلسة استماع أمام لجنة غرونيس (اللجنة الاستشارية لتعيين كبار المسؤولين)، مثلما ادعت المستشارة القضائية للحكومة".

واستدرك: "لكن قبل تسعة أشهر، عندما طلب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، نقل مفوض الشرطة قبل نهاية ولايته، لم تُثِر المستشارة القضائية الحاجة إلى عقد جلسة استماع". ورأى أن المستشارة القضائية للحكومة "تهدف إلى منع إقالة رونين بار بأي طريقة ممكنة بحجة وجود تحقيق نشط (يُجريه الشاباك)".

وزاد بأنه "من غير المعقول أن تُمنع الحكومة من إقالة رئيس فاشل لجهاز الشاباك لمجرد أنه فتح تحقيقاً لا علاقة له بأيٍّ من الوزراء.. وسأواصل إجراء المقابلات مع المرشحين لمنصب رئيس الشاباك".

وفتح الشاباك تحقيقاً في قضية تسمى إعلامياً "قطر غيت"، للاشتباه في تلقي مساعدين اثنين لنتنياهو، هما مستشاره يوناتان أوريش والمتحدث بلسانه إيلي فيلدشتاين، أموالاً من شركة علاقات عامة أمريكية، ترتبط بعقد مع الحكومة القطرية، بهدف "الترويج الإيجابي لمصالح قطرية من داخل مكتب رئيس الوزراء".

ونفت قطر الادعاءات الواردة بحقها في القضية، بوصفها "لا أساس لها من الصحة"، فيما قال نتنياهو إن ما يجري ليس إلا ملاحقة سياسية لإسقاط حكومة اليمين ومنع عزل رئيس الشاباك.

وفي سياق ردود الأفعال على قرار المحكمة العليا الثلاثاء، دعا وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كرعي، عبر منصة إكس، إلى رفض القرار. وقال كرعي إنه "غير قانوني، ولا يتمتع بأي سلطة، ويجب عدم الامتثال له".

وانتقد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ما قال إنه "التآكل المستمر لصلاحيات نظام ديمقراطي منتخَب من هيئة غير منتخبة (المحكمة العليا)، تفتقر إلى الضوابط والتوازنات، وتمنح نفسها صلاحيات في انتهاك كامل للقانون"، وفق صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية. وأضاف أنه "لا يوجد خيار سوى العودة إلى الإصلاح القضائي قريباً".

ويشير بن غفير بذلك إلى مقترحات تشريعية مثيرة للجدل تقول المعارضة إنها تهدف إلى السيطرة على القضاء، فيما تردد الحكومة أنها تستهدف تحقيق توازن بين السلطات الثلاث (التشريعية والقضائية والتنفيذية).

خيارات المحكمة

وأمام المحكمة العليا ثلاثة خيارات هي: رفض التماسات المعارضة والسماح بإقالة بار، أو الموافقة عليها ومنع إقالته، أو السعي إلى تسوية تتفق فيها الأطراف على جدول زمني لرحيله.

وبينما رجع نتنياهو قراره إقالة بار إلى "انعدام الثقة" به، تقول المعارضة إن معيار بقاء المسؤولين في مناصبهم بالنسبة إلى نتنياهو هو "مدى ولائهم الشخصي له".

​​​​​​​وفي 20 مارس/آذار الماضي، وافقت الحكومة بالإجماع على مقترح نتنياهو إقالة بار، في أول قرار من نوعه بتاريخ إسرائيل، ورغم احتجاج الآلاف على هذا القرار. وبعد ساعات من قرار الحكومة، جمَّدت المحكمة العليا إقالة بار لحين النظر في التماسات قدمتها أحزاب المعارضة، وألمح مسؤولون في الحكومة إلى اعتزامهم عدم احترام قرار المحكمة.

وأبلغت الحكومة، الأحد، المحكمة بأن عدم تنفيذ قرار إقالة بار قد يؤدي إلى "عواقب وخيمة من شأنها أن تعرِّض أمن الدولة ومواطني إسرائيل للخطر".

وفي 31 مارس/آذار الماضي، أعلن نتنياهو تعيين قائد البحرية الأسبق إيلي شربيت، رئيساً لجهاز الشاباك، قبل أن يتراجع تحت وطأة انتقادات داخل حكومته بعد الكشف عن مشاركة شربيت، مطلع عام 2023، في احتجاجات ضد الحكومة.

وتقول المعارضة إن خلافات نتنياهو مع بار وقرار إقالته يمثلان أحد تداعيات فشل الحكومة في مواجهة هجوم "طوفان الأقصى"، الذي نفَّذته حركة حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وفي ذلك اليوم “هاجمت حماس 11 قاعدة عسكرية و22 مستوطنة بمحاذاة قطاع غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين”؛ رداً على "جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، لا سيما المسجد الأقصى"، وفق الحركة.