جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بحسب بيان نشرته وزارة النقل والبنية التحتية التركية، أشار إلى أن الوزيرين بحثا بشكل شامل التعاون في مجال النقل، مع التركيز على أعمال التجديد التي تقوم بها تركيا في مطار دمشق الدولي بالعاصمة السورية.

وأطلع أورال أوغلو نظيره السوري على الجهود المبذولة لضمان توفير النقل الجوي في سوريا بشكل آمن وفعال، كما تناول الوزيران مواضيع مثل تركيب الفريق الفني التركي للأجهزة في مطار دمشق، وتحديث أنظمة الملاحة والأمن.

كما بحثا سبل رفع مستوى مطارَي دمشق وحلب (شمال) ليكونا قادرين على استقبال جميع الرحلات الجوية. وتبادل أورال أوغلو، وشرم، الآراء حول مشاركة الخبرات في مشاريع النقل، وتطوير القدرات، وتعزيز التعاون. وشملت الأولويات تطوير النقل البري، وإعادة تأسيس النقل بالسكك الحديدية في أقرب وقت ممكن. واستعرض الوزيران المساهمات والدعم الفني الذي يمكن أن تقدمه تركيا في هذه المجالات.

وأكد الجانبان أهمية استمرارية التواصل لتعزيز التعاون في مجال النقل وضمان سير الأعمال الحالية بشكل مثمر. ومنتصف فبراير/شباط الماضي بدأ فريق تقني تركي يضم 25 شخصاً أعماله في سوريا لإعادة تأهيل وتطوير مطار دمشق الدولي، وتدريب الموظفين على استخدام أجهزة جديدة أرسلتها تركيا.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاماً من نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.