سياسة
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شاهد | إصابة عشرات اليهود المتدينين بسبب التدافع خلال جنازة حاخام بارز
شارك مئات آلاف من اليهود المتدينين في جنازة حاخام بارز قرب تل أبيب، وأصيب بسبب التدافع 87 شخصاً، وفق وسائل إعلام عبرية.
شاهد | إصابة عشرات اليهود المتدينين بسبب التدافع خلال جنازة حاخام بارز
مئات الآلاف شاركوا في الجنازة
21 مارس 2022

أصيب 87 شخصاً من اليهود المتدينين، جراء تدافع وقع أثناء جنازة حاخام أرثوذكسي بارز في مدينة بني براك قرب تل أبيب.

وتوفي يوم الجمعة الحاخام حاييم كانيفسكي، 94 عاماً، أحد العلماء اليهود الأكثر نفوذاً في المجتمع الديني في البلاد.

ولد كانيفسكي في بينسك، بيلاروسيا، وانتقل إلى فلسطين التي كانت تخضع للحكم البريطاني عندما كان طفلاً. كان أحد القادة القلائل المتبقين للطائفة الأرثوذكسية المتطرفة في إسرائيل الذين ولدوا قبل الهولوكوست وكان يحظى باحترام قطاع كبير في العالم الديني اليهودي.

ودفن الحاخام في مدينة بني براك، ذات الغالبية الأرثوذكسية المتطرفة بالقرب من تل أبيب حيث كان يعيش. وقدرت وسائل الإعلام الإسرائيلية المشاركين في تشييع جثمان الحاخام من منزله إلى مقبرة قريبة بأكثر من 350 ألف شخص.

وأغلقت الشرطة عدة طرق سريعة في منطقة تل أبيب المكتظة بالسكان أمام حركة المرور لعدة ساعات.

وقالت وزارة الاتصالات إنها تتوقع انقطاع اتصالات الهواتف الخلوية حول الجنازة بسبب الحجم الكبير، ونصحت الأفراد بإجراء المكالمات الأساسية فقط.

وأظهرت اللقطات الجوية للجنازة حشوداً هائلة من المشيعين، معظمهم يرتدون البدلات السوداء والقبعات السوداء التقليدية للمتدينين الأرثوذكس المتطرفين، يملؤون شوارع بني براك الضيقة حول منزل الحاخام الراحل.

يشكل المجتمع الأرثوذكسي المتطرف المعزول حوالي 12% من سكان إسرائيل البالغ عددهم 9.4 مليون نسمة. ويلتزمون بتفسير صارم لليهودية، مع التركيز على دراسة التوراة ومراعاة التقاليد. ويلعب الحاخامات الكبار مثل كانيفسكي دوراً مهماً في حياة المجتمع ويعملون كمحكمين في جميع الأمور.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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