سياسة
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وزير خارجية تركيا: روسيا وأوكرانيا اقتربتا من الاتفاق على مسائل أساسية
أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، الأحد، أن روسيا وأوكرانيا اقتربا من الاتفاق على المسائل الأساسية، وقال إن بلاده تعمل مع الطرفين لإرساء وقف إطلاق نار إنساني يتبعه وقف إطلاق نار دائم.
وزير خارجية تركيا: روسيا وأوكرانيا اقتربتا من الاتفاق على مسائل أساسية
وزير الخارجية التركي قال إنه لا يمكن البوح بكامل ما يجري بين وفدي البلدين / AA
20 مارس 2022

قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، الأحد، إن الطرفين الروسي والأوكراني اقتربا من الاتفاق على المسائل الأساسية، وأكد أن تركيا تبذل جهوداً كبيرة في هذا السياق.

وأشار الوزير التركي في كلمة له خلال فعالية لحزب العدالة والتنمية في ولاية أنطاليا، إلى أن بلاده تبذل جهوداً كبيرة لإنهاء الحرب، وتعمل مع روسيا وأوكرانيا على إرساء وقف إطلاق نار إنساني يتبعه وقف إطلاق نار دائم.

وأوضح أن "تركيا اتخذت موقفاً مبدئياً منذ اندلاع الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، أيدت فيه الحق ووقفت ضد الباطل دون أي تنازلات".

وأشار إلى أن تركيا تتمتع بعلاقات وثيقة مع روسيا في العديد من المجالات، لافتاً إلى أن هذه العلاقات لم تحل دون وقوف بلاده إلى جانب الحق.

كما ذكر وزير الخارجية التركي أن بلاده أسست أيضاً علاقات وثيقة مع أوكرانيا وصلت إلى درجة سفر مواطني البلدين بالبطاقة الشخصية دون الحاجة لإبراز جواز السفر.

وأضاف: "عندما تصاعد التوتر بين البلدين الجارين بذلنا جهوداً كبيرة لتجنب اندلاع صراع ساخن".

ولفت جاوش أوغلو إلى أن تركيا انتقدت الهجوم الروسي وأبدت تأييدا قوياً لوحدة الأراضي الأوكرانية.

وتابع: "الآن هناك حريق ما لم يُخمد فإنه سيؤثر على الجميع، نحن نبذل جهوداً كبيرة لإخماد الحريق.. نعمل من أجل وقف إطلاق نار إنساني يتبعه دائم من خلال إجراء محادثات مع الجانبين".

وأوضح أن الطرفين الروسي والأوكراني اقتربا من الاتفاق على المسائل الأساسية، مبيناً أنه من الصعب التوصل إلى اتفاق كامل مع استمرار الحرب وموت المدنيين.

وأردف قائلاً: "المفاوضات بين الجانبين ما زالت مستمرة، ونحن على تواصل مع الطرفين وندرك تفاصيل المفاوضات لكن لا يمكننا البوح بكامل ما يجري بين وفدي البلدين".

وأكد جاوش أوغلو أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يواصل مساعيه الدبلوماسية الرامية إلى وقف الحرب، عبر التواصل مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولودمير زيلينسكي.

وأضاف أن تركيا تعمل ليل نهار من أجل إحلال السلام والاستقرار في المنطقة وإنقاذ المدنيين من ويلات الحروب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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