سياسة
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اتهامات لروسيا بترحيل أوكرانيين لـ"معسكرات تصفية" ومناطق نائية.. ما القصة؟
قال مجلس مدينة ماريوبول الأوكرانية إن القوات الروسية تُرحّل الآلاف من سكان المدينة إلى روسيا، حيث يجري نقل هؤلاء الأشخاص للعمل في مناطق نائية.
اتهامات لروسيا بترحيل أوكرانيين لـ"معسكرات تصفية" ومناطق نائية.. ما القصة؟
مواطنون أوكرانيا على متن قطار خارج من ماريوبول - صورة تعبيرية  / AP
20 مارس 2022

أصدر مجلس مدينة ماريوبول بياناً ادعى فيه ترحيل القوات الروسية الآلاف من سكان المدينة إلى روسيا، حيث يجري نقل هؤلاء الأشخاص للعمل في مناطق نائية من روسيا، وفقاً لنائبة بالبرلمان الأوكراني.

قال بيان المدينة ”المحتلون يجبرون السكان على مغادرة أوكرانيا إلى روسيا. خلال الأسبوع الماضي، نُقل عدة آلاف من سكان ماريوبول إلى الأراضي الروسية”.

وأعلن الانفصاليون المدعومون من روسيا في شرق أوكرانيا، الأحد، إجلاء 2973 شخصاً من ماريوبول منذ 5 مارس/آذار، بينهم 541 شخصاً خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما زعم بيان مجلس مدينة ماريوبول أن القوات الروسية قامت بفحص الهواتف المحمولة ووثائق الأشخاص الذين جرى إجلاؤهم قبل إرسال سكان ماريوبول إلى ”مدن نائية في روسيا”.

ونقلت النائبة الأوكرانية، إينا سوفسون، لراديو تايمز عن رئيس البلدية ومجلس المدينة في ماريوبول، أن هؤلاء المواطنين يذهبون إلى ما يسمى بمعسكرات التصفية، ثم ”يجري نقلهم إلى مناطق نائية من روسيا، حيث يُجبرون بعد ذلك على التوقيع على أوراق بأنهم سيبقون في تلك المنطقة لمدة سنتين أو ثلاث سنوات وسيعملون مجاناً في تلك المناطق”.

في السياق ذاته، انقطعت إمدادات الغذاء والماء والطاقة عن مدينة ماريوبول المحاصرة، والتي عانت قصفاً عنيفاً من قِبل لقوات الروسية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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