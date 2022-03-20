سياسة
3 دقيقة قراءة
الحوثيون يكثفون العمليات ضد السعودية.. هجوم جديد على محطة لشركة أرامكو بجدة
أعلن التحالف بقيادة السعودية، الأحد، أن هجوماً وقع على محطة توزيع منتجات بترولية لشركة أرامكو بمدينة جدة، ما تسبب باندلاع حريق، ويعد الهجوم هو الثالث خلال يومين بعد استهداف محطات ومعامل لإنتاج المواد البترولية في جازان وينبع.
الحوثيون يكثفون العمليات ضد السعودية.. هجوم جديد على محطة لشركة أرامكو بجدة
تتعرض المملكة لهجمات متصاعدة في الآونة الأخيرة من جماعة الحوثي اليمنية
20 مارس 2022

أعلن التحالف بقيادة السعودية، الأحد، أن هجوماً وقع على محطة توزيع منتجات بترولية لشركة أرامكو بمدينة جدة، ما تسبب باندلاع حريق، ويعد الهجوم الثالث خلال يومين بعد استهداف محطات ومعامل لإنتاج المواد البترولية في جازان وينبع.

ونقل التلفزيون السعودي الأحد عن التحالف بقيادة السعودية قوله إن هجوماً وقع على محطة توزيع منتجات بترولية لشركة أرامكو بمدينة جدة.

وأضاف التحالف أن حريقاً محدوداً اندلع بأحد خزانات المحطة جرت السيطرة عليه دون إصابات أو خسائر بشرية.

وتتعرض المملكة لهجمات متصاعدة في الآونة الأخيرة من جماعة الحوثي اليمنية المدعومة إيرانياً، وتقود السعودية تحالفاً عسكرياً يحارب الجماعة التي تسيطر على مناطق من بينها العاصمة اليمنية صنعاء.

وتعرضت السعودية لهجمات متتالية منذ السبت، إذ أعلنت وزارة الطاقة التابعة للمملكة عن تعرض محطة توزيع المنتجات البترولية في جازان لاعتداءٍ بطائرةٍ مُسيّرةٍ عن بُعد مساء السبت.

كما أعلنت عن تعرض معمل ينبع للغاز الطبيعي، ومرافق شركة ينبع ساينوبك للتكرير (ياسرف) لهجومين منفصلين بطائرتين مسيرتين عن بعد صباح الأحد حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية " واس".

وقالت السعودية إن هذه الاعتداءات لا تستهدف المملكة وحدها فحسب، وإنما تستهدف زعزعة أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم.

وفي سياق متصل، أعلن التحالف، الأحد، تدمير زورق مفخخ وإحباط هجوم وشيك يستهدف الملاحة جنوبي البحر الأحمر.

وقال التحالف: "دمرنا زورقاً مفخخاً بالحديدة (غربي اليمن)، وأحبطنا هجوماً وشيكاً يستهدف حرية الملاحة بجنوب البحر الأحمر"، دون تفاصيل.

ومنذ أكثر من 7 سنوات، يشهد اليمن حرباً مستمرة بين القوات الموالية للحكومة، مدعومة بتحالف عسكري تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.

وحتى نهاية 2021، أودت الحرب بحياة 377 ألفاً، وكبدت اقتصاد اليمن خسائر تُقدر بـ126 مليار دولار، وفق الأمم المتحدة، وبات معظم سكان البلاد، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات، في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us